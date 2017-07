Homem é encontrado morto após cair de cavalo

Auriflama:- Américo Rocha Nogueira, 73 anos, morador em Auriflama, morreu na tarde de sábado (8) em um hospital de Araçatuba, para onde foi levado após ser encontrado caído ao lado de um cavalo, em uma chácara em Auriflama. Equipe médica constatou duas lesões na coluna na vítima.

O boletim de ocorrência comunicando a morte foi registrado no início da noite, pela esposa de Nogueira, no plantão policial de Araçatuba. Ela contou que o marido estava na chácara de propriedade da família e, por volta das 10h, um entregador de ração, ao chegar à propriedade vizinha, notou que um cavalo estava parado ao lado de Nogueira, que estava imóvel, caído no chão.

A testemunha chamou o resgate, que encaminhou a vítima para o pronto-socorro e posteriormente ela foi transferida para um hospital particular de Araçatuba. Exames apontaram duas lesões na coluna, provavelmente provocadas pela queda do cavalo, mas o médico responsável não atestou a morte em consequência dos ferimentos.

Segundo a esposa de Nogueira, ele tinha estado de saúde regular. O corpo passou por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba antes de ser liberado para velório e enterro. (Lázaro Jr./Folha da Região)