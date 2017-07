Pick-up bate e derruba poste em Macaubal

Acidente foi em estrada vicinal que liga a União Paulista. Motorista teve apenas ferimentos leves.

Um idoso de 63 anos bateu a caminhonete que dirigia em um poste, neste domingo (9), em uma estrada vicinal que liga Macaubal (SP) a União Paulista (SP). De acordo com a polícia, ele perdeu o controle da direção do veículo e bateu no poste, que foi arrancado do asfalto com a força.

Apesar do impacto da batida, o idoso teve apenas ferimentos leves. Ele foi levado ao hospital de Nhandeara (SP), onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Devido ao acidente, parte da zona rural de Macaubal ficou sem energia por cerca de quatro horas. A polícia vai investigar as causas do acidente.