ARRAIAL do Centro Social

Danças típicas, trajes, maquiagens na molecada que não deixou por menos e se divertiu a valer.

(Fotos Aloma Liv)

A sede do Centro Social ficou pequena para tanta gente que foi lá se divertir. A entidade que é focada em atender, defender e garantir os direitos das crianças, dos adolescentes, jovens e seus familiares por meio de ações socioassistenciais, projetos de qualificação, proteção básica e integração para a inclusão no mercado de trabalho, reuniu familiares de seus assistidos que puderam se divertir em manter a tradição das festas juninas. Estava muito bom, mas bom demais!! Veja as fotos:

A primeira da dama município Monica Pesciotto de Carvalho entrou na festa e participou na premiação do Mister e da Miss Caipira, o secretário dos Direitos Humanos, Emerson Pereira também fez parte do Arraial

As meninas da cozinha prepararam muitas gostosuras com muitos doces, cachorros-quente, pipoca e muito mais

O presidente da entidade José Lorente, sua esposa Badher e a primeira dama Monica Pesciotto de Carvalho