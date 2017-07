Cosmorama: morte de adolescente tem repercussão regional

MAÍRA PETRUZ

A morte de um adolescente de 14 anos abalou moradores de Cosmorama e toda a região. Lucas Gabriel da Silva de Sousa faleceu, na tarde do último domingo, após receber uma descarga elétrica durante a limpeza de uma máquina de assar frango, em um estabelecimento localizado no bairro Santo Antonio.

Segundo informações, o adolescente colaborava com as atividades do local aos finais de semana. No momento do acidente, ele lavava a máquina com uma mangueira.

Testemunhas relataram à polícia que o jovem foi encontrado caído ao lado do aparelho, foi socorrido e levado ao pronto-socorro da cidade, porém, deu entrada no local já sem vida. Uma médica de plantão confirmou que o menino morreu em decorrência de uma descarga elétrica.

O corpo foi de Lucas foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil de Cosmorama.

Repercussão

Nas redes sociais, notícias sobre a morte do jovem receberam inúmeras mensagens de apoio à família. Amigos e conhecidos lamentaram a perda. Nem grupos do whatsapp, circulou o lamento de um dos profissionais responsáveis pelo socorro de Lucas.

Na mensagem, ele afirma que um dos “espinhos” de sua profissão é participar do pior dia da vida de muita gente. “Socorrer, fazer a ocorrência, tomar as providências sem se envolver e sem absorver o sofrimento… Impossível. Temos que ter muita fé e crença nos sentimentos de amizade, de amor, de caridade e solidariedade para não colocar em dúvida a existência de Deus nessas horas”, disse, desejando, ainda, conforto aos familiares.