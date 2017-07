‘Extremamente em pânico’, diz mulher agredida pelo ex-namorado policial militar em Neves Paulista

‘Já tinha sido agredida por ele’, diz vítima em entrevista ao G1. Câmera de segurança flagrou PM a agredindo no meio da rua.

(G1 – Araçatuba e Rio Preto)

Uma mulher agredida em uma avenida de Neves Paulista (SP) por um policial militar afirma que está com medo da violência do ex-namorado. A agressão aconteceu na sexta-feira, dia 30 de junho, e o policial chegou a ser afastado do serviço. A cena de violência foi registrada por uma câmera de segurança.

“Estou extremamente em pânico, na base de remédio, pânico total. Não acredito que vá ficar por isso mesmo e ele não vá voltar. Estou apavorada ao extremo, ele é muito agressivo. Já tinha sido agredida por ele, desde o começo do namoro e quando eu tentava fazer denúncia ele me ameaçava e ameaçava minha família”, afirma a mulher, que não quis se identificar, em entrevista.

A mulher conta que namorou com o policial por cinco anos, mas há três meses eles se separaram e, desde então, a vítima não tinha visto mais o agressor. “Já tinha feito outros boletins de ocorrência, porque ele vinha me ameaçando pelo celular, consegui na Justiça uma medida protetiva de urgência. A medida diz que ele tem de ficar 200 metros longe de mim, não se comunicar comigo de jeito nenhum. Eu agora só saio de casa apenas para trabalhar, não saio mais de casa, porque eu tenho pânico”, afirma.

Afastamento

O comando da Polícia Militar afastou do serviço de rua o policial que aparece em um vídeo agredindo a ex-namorada, no meio de uma avenida.

A Polícia Militar também informou que lamenta profundamente o fato e instaurou uma sindicância para apurar o caso. A Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Civil de Neves Paulista está investigando o caso por meio de inquérito policial na delegacia da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o policial trabalhou há dois anos em Neves Paulista, mas atualmente exerce a função na região de Sertãozinho (SP).

Confira na íntegra a nota da Secretaria de Segurança Pública

“A Polícia Civil de Neves Paulista informa que o caso é investigado por meio de inquérito policial na Delegacia da cidade. A vítima solicitou a medida protetiva que foi aceita pela Justiça.

A Polícia Militar esclarece que lamenta profundamente o fato e instaurou uma sindicância para apurar o caso. O policial foi afastado do serviço operacional.”