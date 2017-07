Festa Julina do Santa Cruz doa renda para Santa Casa

Mais de uma tonelada de alimento foi doada para o Hospital, além da quantia de R$416; provedor agradece a iniciativa

Muita música com Coral de Violeiros, Companhia de Reis Garça Branca – Parisi, quadrilhas da Associação Antialcoólica, terço e comidas típicas à vontade. A Festa Julina, promovida pelo Supermercado Santa Cruz, já é tradição na Zona Norte e chegou na sua 14ª edição, com objetivo de arrecadar alimentos e recursos para a Santa Casa de Votuporanga.

Na última sexta-feira (7/7), aproximadamente duas mil pessoas participaram do arraiá. Para entrar na festa julina, cada participante doou um quilo de alimento não-perecível demonstrando toda solidariedade.

Foram arrecadados 1.130 quilos para o Hospital. Os produtos serão utilizados no preparo das refeições de pacientes e acompanhantes da Instituição, gerando uma economia considerável no volume de compras de itens como óleo, arroz, feijão, macarrão, farinha, leite, entre muitos outros.

Além disso, quem não doou alimentos, pagou um valor simbólico para entrar no evento, o que gerou o repasse R$416 em dinheiro, valor que será usado para ajudar a cobrir as despesas com atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Todas as doações recebidas pela Santa Casa são utilizadas em benefício da população, pois permitem que Hospital mantenha profissionais e materiais de qualidade na prestação dos serviços de saúde.

O sócio-proprietário do supermercado, Marcelo Dias Martins, falou sobre a iniciativa, que conta com a parceria com Casa de Fogos Pozzobom. “É muita satisfação para nós entregar esta quantidade de alimentos para Instituição. Sabemos que a demanda da Santa Casa é grande, mas acreditamos que cada mantimento arrecadado é um item a menos para comprar”, disse.

Dona Isaura Feresim Dias foi a pioneira da festa. “A vizinhança pediu para a gente um evento e nos unimos para fazer. Foi difícil, fechamos parceria com o supermercado Santa Cruz, que propuseram arrecadação de alimentos para entidades. Fiquei muito feliz em doar para Hospital, sempre fui muito bem-atendida”, afirmou.

O organizador Edilson Pereira Batista agradeceu o envolvimento da comunidade. “Dona Isaura e seus funcionários montam os enfeites, ajudam na realização, assim como os colaboradores do mercado. Esta festa é um sucesso, graças à participação dos moradores”, ressaltou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os parceiros. “Ficamos imensamente gratos pela iniciativa do Santa Cruz e da dona Isaura. Estas doações nos ajudam a manter nossos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), com estrutura de qualidade, profissionais capacitados e humanização. Agradecemos a cada morador que colaborou, que apoiou nosso Hospital. Estas contribuições valem muito para nós”, finalizou