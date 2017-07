Fisav Rodeio show terá participação dos competidores da ACR

Além do tradicional rodeio, a festa tem varias atrações confirmadas.

O Fisav Rodeio Show tem várias novidades este ano. O rodeio Prata da Casa com a participação dos peões de Votuporanga será no dia 03 de Agosto. Os 05 melhores serão classificados para o rodeio da ACR (Associação dos Campeões de rodeio) que começa no dia 04. Do 1º ao 5º colocado do Prata da Casa levam prêmios em dinheiro.

Já a grande final do rodeio será no dia 08 de Agosto. As montarias começam a partir das 20h30. A premiação do rodeio ACR para o 1° lugar será no valor de 10 mil reais, já para o 2° colocado é de 6 mil , o 3º prêmio é de 4 mil, 2 mil para o 4° colocado, já para o 5° 1 mil e do 6º ao 10° 500 reais cada.

Ranch Sorting

Outra atração confirmada é a prova Ranch Sorting. O conceito básico da modalidade é que há 10 bezerros numerados, de 0-9 e 1 sem número, em um total de 11 cabeças, atrás de uma linha de tempo em uma arena, com dois cavaleiros montados do outro lado da linha de tempo. Vence a equipe que separar o maior número de bezerros em menor tempo. As classificatórias serão realizadas no dia 05 ás 10h, as 10 melhores duplas vão para a final que acontece no mesmo dia antes do rodeio. O 1º Colocado leva R$ 1.500,00 reais, já o 2° lugar 1 mil reais, e 700 reais para o 3° colocado.

Prova dos 3 tambores

Já as classificatórias da Prova dos 3 tambores serão realizadas no dia 06 ás 10h. 10 mulheres e 5 crianças se classificam para a grande final a noite. A premiação da prova feminina: a 1º Colocada leva R$ 2.200,00 reais, o 2° lugar ganha R$ 1.600,00, 1.100,00 reias para o 3°, já o 4° o prêmio é de 900,00 reais e o 5° 600 reais.

Confira a programação do Rodeio:

Dia 03 a partir das 20h30 – Rodeio Prata da Casa

Dia 04 a partir das 20h30 – Abertura do Rodeio ACR

Dia 05 a partir das 10h – Classificatória Ranch Sorting

Dia 05 a partir das 20h30 – Final da prova Ranch Sorting e sequência do Rodeio ACR

Dia 06 a partir das 10h – Classificatória Prova 3 tambores

Dia 06 a partir das 20h30 – Final da Prova dos 3 tambores e sequência do Rodeio ACR

Dia 07 a partir das 20h30 – Sequência do Rodeio ACR

Dia 08 a partir das 20h30 – Final do Rodeio Profissional e entrega dos prêmios

Comissão do Rodeio

Rodrigo Beleza

Douglas Tolentino

Premiação Prova Ranch Sorting

1º Colocado – R$ 1.500,00

2° Colocado – R$ 1.000,00

3º Colocado – R$ 700,00

Premiação Prova 3 tambores

1º Colocado – R$ 2.200,00

2° Colocado – R$ 1.600,00

3º Colocado – R$ 1.100,00

4° Colocado – R$ 900,00

5° Colocado – R$ 600,00

Premiação Rodeio Prata da Casa

1º Colocado – R$ 500,00

2° Colocado – R$ 200,00

3º ao 5 º Colocado – R$ 100,00

Premiação Rodeio ACR

1º Colocado – R$ 10.000,00

2° Colocado – R$ 6.000,00

3º Colocado – R$ 4.000,00

4° Colocado – R$ 2.000,00

5° Colocado – R$ 1.000,00

6° ao 10° – R$ 500,00

Boiadas Contratadas Prata da Casa

Cia de rodeio Moacir Espinosa

Cia de rodeio Tico Cabeludo

Cia de rodeio Alemão

Boiadas Contratadas Rodeio ACR

Cia de rodeio Paulo Emílio – São José do Rio Preto – SP

Cia de rodeio Califórnia – Taquaritinga – SP

Cia de rodeio Guilherme Barreto – Valentin Gentil – SP

Locutores do Rodeio Prata da Casa

Claudinho Ribeiro

Marcos Camilo

Adriano Morgoni

Locutores do Rodeio ACR

Luciano de Oliveira

Daniel Tibiriça

Comentarista Rodeio ACR

Emilio Carlos (Cacá de Barretos)

Juízes Montaria

Marcelo Pereira

Neto Oger

Valdecir Marques (Leiteiro)

Porteiro

Equipe Salsicha

Salva vidas

Túlio

Som

Cia de rodeio Paulo Emílio

Filmagem

Filmando Emoções

Shows

O Fisav Rodeio Show será realizado de 3 a 8 de agosto, dentro das festividades do aniversário de 80 anos de Votuporanga. Quem abre a festa, no dia 03 de agosto, é o cantor Daniel com entrada franca. Pedimos a doação de 1kg de alimento não perecível, que será repassado às entidades assistenciais. Já dia 04, quem se apresenta é o cantor Luan Santana. No sábado, dia 05, é a vez da dupla Munhoz e Mariano. Pela primeira vez em Votuporanga, Marília Mendonça chega com tudo, no dia 06. Na segunda, véspera de feriado, quem se apresenta é a dupla Bruno e Marrone e no dia 08, aniversário de Votuporanga, quem sobe ao palco é o cantor Gustavo Mioto, um oferecimento da Prefeitura de Votuporanga, com entrada franca. Também pedimos a doação de 1kg de alimento não perecível.