Globo rebate críticas sobre Criança Esperança

A Globo decidiu neste ano rebater em campanha publicitária na TV as críticas ao Criança Esperança, projeto realizado há 32 anos em parceira com a Unesco e que enfrenta crise de imagem e queda nas arrecadações.

Em peças a serem veiculadas nas próximas semanas, Lázaro Ramos, Leandra Leal, Dira Paes e Flávio Canto negarão suspeitas de que a emissora desvia verbas, se beneficia do projeto para pagar menos impostos e até de que dá mais dinheiro aos vencedores de Big Brother Brasil do que às crianças carentes. “O dinheiro passa longe da Globo”, afirmará Dira em um dos filmes.

Há vários anos a Globo combate acusações na internet. Dúvidas como “o dinheiro do Criança Esperança é usado para abater Imposto de Renda da Globo” são insistentemente negadas. Mas persistem.

Diretor de Comunicação da emissora, o publicitário Sérgio Valente diz que as suposições existem até mesmo entre funcionários da casa. Ele conta que quando começou a trabalhar com Leandra Leal, Flávio Canto, Lázaro Ramos e Dira Paes (apresentadores e “mobilizadores” do Criança Esperança) todos eles fizeram muitas perguntas difíceis sobre como o programa funciona.

“Virei para os quatro e disse assim: ‘Acho que o melhor jeito de vocês entrarem de cabeça no Criança Esperança é tirando dúvida. Ou a gente tem respostas para convencer vocês, ou vocês não vão convencer ninguém’. Até porque a gente tem muita segurança, é um programa muito sério, extremamente auditado, fiscalizado”, lembra Valente.

Dúvidas sem filtro

A equipe de Valente coordenou uma pesquisa online que pediu para telespectadores deixarem seus maiores questionamentos sobre o Criança Esperança. As dúvidas serão respondidas por Ramos, Dira, Leandra e Canto em comerciais a serem veiculados até o final de agosto.

“Você tem esperança, mas também tem perguntas. É justo. O Fernando fala assim: ‘Eu acho que essas coisas de Criança Esperança são tudo falsidade. Não acredito que dediquem todo o dinheiro arrecadado aos projetos’. Fernando, você pode acreditar, sim. Cada centavo arrecadado vai todo para os projetos, e é muito fácil descobrir quais são. Basta acessar o nosso site e ir na seção de prestação de contas”, explicará Lázaro Ramos em dos anúncios.

“Tem uma dúvida aqui da Janaína: ‘Infelizmente esse é o meio da Globo de diminuir sua retenção do Imposto de Renda’. Será, Janaína? Sua doação vai direto para a Unesco, nem passa pela Rede Globo. Não cai nessa não, o dinheiro passa longe da Globo”, dirá a propaganda de Dira Paes.

A campanha de Leandra Leal fará referência ao Big Brother: “[Telespectadora diz] ‘Eu fico pasma com isso. A Globo é a emissora que mais gera dinheiro. Tem dinheiro para pagar o prêmio do BBB, mas para o Criança Esperança fica pedindo. Eu não dou um centavo. E o pior é que ficam usando as crianças para promover esse show’. Olha, na verdade, a Globo doa, sim. Nossa forma de ajudar é arcando com os custos do show e da campanha”.

Valente admite que o Criança Esperança terá dificuldades para arrecadar dinheiro neste ano, mas atribui a queda à crise econômica. Em 2015, o programa teve recorde de doações, com R$ 22 milhões arrecadados. Já no ano passado, esse número caiu 26% e não passou de R$ 16,3 milhões.

“Num ano tão difícil quanto esse, nada mais importante do que lembrar as pessoas da importância desse projeto e fazer com que elas se sintam unidas nessa grande corrente. A gente quer dar esse sentimento de grupo, brasileiros juntos lutando pelo Criança Esperança. Essa campanha não é da Globo. Essa campanha é do Brasil, e a gente precisa dizer isso”, afirma.

Show

O show do Criança Esperança acontecerá no dia 19 de agosto e contará com artistas como Luan Santana, Sandy, Carlinhos Brown, Simone e Simaria e Alexandre Pires.

Além das apresentações, o Mesão da Esperança, com artistas do elenco da Globo atendendo telefonemas de doadores, aparecerá na programação nos dias 19, 20 e 27 de julho, data final das arrecadações.