Homem é preso por agredir ex-mulher com um pedaço de madeira

MAÍRA PETRUZ:-

Conforme citado acima, os dados sobre a violência doméstica contra a mulher são alarmantes. No último domingo, um homem foi preso, em Votuporanga, após agredir a ex-esposa com um pedaço de madeira. Segundo informações, o homem teria invadido a casa da ex, de 34 anos, localizada na rua Paraná.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, foi relatado que o homem estava alterado e quebrou os portões para adentrar à residência. Em seguida, ele teria aplicado golpes nas pernas e nos joelhos da vítima, que ficou bastante machucada.

O homem foi contido e levado à Central de Flagrantes. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica e encaminhado para a cadeia de Guarani D’Oeste.

Fogo em carro de ex-mulher

Ainda no domingo, um homem ateou fogo no carro da ex-mulher, em Ibirá (interior de São Paulo). De acordo com a polícia, ele colocou fogo depois de uma briga entre os dois. A mulher disse aos policiais que teve um prejuízo de quase R$ 40 mil. Segundo a polícia, o casal já tem histórico de brigas e agressões. Depois de atear fogo no carro, ele fugiu. Se for preso, o homem pode responder por dano qualificado e violência doméstica.

Mulher morre carbonizada

Já na madrugada de ontem, uma mulher foi morta pelo próprio marido, após ser trancada dentro de casa e ter o imóvel incendiado pelo suspeito. Uma criança e um adolescente, filhos do casal, fugiram do local antes de serem atingidos pelo fogo. Já o criminoso não conseguiu sair da casa antes das chamas se espalharem, acabou se ferindo e foi internado em um hospital da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 2h30, no bairro Canto do Forte. Após uma discussão, o suspeito, identificado pela polícia como Carlos Roberto de Lima, teria trancado a mulher dentro de casa. Logo depois, ele resolveu incendiar o imóvel para matá-la.

Segundo a PM, os vizinhos ouviram as discussões e contaram que a menina, de quatro anos, e o adolescente, de 13, ambos filhos do casal, saíram correndo de casa. O filho mais velho chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que apagaram as chamas na residência e encontraram a mulher, já sem vida, em um dos cômodos da casa.

Lima teve queimaduras e foi encaminhado para o Hospital Irmã Dulce. Ele está sob escolta policial e deve ser preso depois que receber alta médica. Já esposa dele, Janaina Gonçalves de Almeida Lima, 43 anos, morreu carbonizada dentro da casa. O corpo dela foi levado para o IML de Santos. Após o crime, as crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar.

Esses são apenas alguns casos que foram divulgados. Os números podem ser maiores, levando em consideração a quantidade de vítimas que temem represálias.