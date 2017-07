Luiz Turco visita diretório local do PT

Motivo do encontro, segundo o deputado, é fortalecer projetos regionais do Partido e discutir os problemas de Votuporanga

Fernanda Ribeiro Ishikawa –

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Votuporanga recebeu, na noite da última sexta-feira, a visita do deputado estadual Luiz Turco. O motivo do encontro, segundo o parlamentar, é fortalecer projetos regionais do PT e discutir os problemas locais.

De acordo com a presidente do diretório municipal, Rosa Chiquetto, o deputado fez inicialmente uma breve análise da situação política do Brasil e a incerteza quanto à permanência ou não de Michel Temer na Presidência da República, até o fim do mandato.

“Quanto à eleição de 2018, ele falou sobre o financiamento público de campanha e o papel histórico da militância do PT com o uso deste tipo de financiamento, que reduz drasticamente o orçamento das campanhas, mas que evita que casos como esse da JBS aconteçam na política”.

Educação dos Agressores

Em seguida, Turco falou sobre os seus projetos como deputado, enfatizando que seu gabinete têm mulheres e jovens como meta principal. “O mais polêmico deles é o Projeto de Lei nº567, já protocolado, que institui o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – PEVDM e estabelece diretrizes para a criação do Serviço de Responsabilização e Educação dos Agressores”.

A medida visa realizar um trabalho de educação e reabilitação dos agressores com atividades educativas e pedagógicas buscando a conscientização quanto à violência de gênero. Os acompanhamentos desses grupos reflexivos serão realizados por pelo menos dois integrantes da equipe multidisciplinar, em grupos de até 20 membros e em, no mínimo, 20 encontros por semana.

Violência Doméstica

Os dados sobre a violência doméstica contra a mulher são alarmantes. No Brasil, há em média treze homicídios femininos por dia, colocando o país no 5º lugar no ranking mundial. Em relação às agressões físicas os números são ainda mais graves: cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos no país, sendo que em mais de 80% dos casos reportados o parceiro ou ex-parceiro é o responsável pela agressão.

Por conta disso, Turco protocolou ainda uma indicação ao Governo do Estado para a criação de um aplicativo gratuito de celular que possibilita às mulheres vítimas de violência o pedido de socorro por meio de um “botão do pânico”, que aciona a polícia de forma rápida em caso de emergência.

Segundo o deputado, o aplicativo busca facilitar o pedido de socorro pelas vítimas, que muitas vezes são agredidas por familiares dentro de suas casas. “Com apenas um clique a vítima pede socorro fornecendo sua localização exata, sem que ela precise digitar ou falar”.

Turco explica que alguns estados brasileiros já adotaram essa prática e provaram que o aplicativo é uma ferramenta eficaz no combate a esse tipo de crime. “Há também a possibilidade de que, com apenas um clique, amigos e familiares selecionados pela usuária sejam acionados quando necessário. É possível, também, o encaminhamento de denúncias anônimas, com a gravação de imagens e sons, que podem ser usados como provas contra o agressor”.

Existem, ainda, aplicativos que disponibilizam atendimento às mulheres vítimas de violência, como o auxílio de outras mulheres que orientam, acompanham aos serviços de apoio e à delegacia, e oferecem apoio psicológico, além de fornecer informações sobre direitos, indicarem serviços de atendimento próximos, e permitirem ligação para serviços de “disque-denúncia”.

Para o parlamentar, “é fundamental que o Estado de São Paulo busque se modernizar no combate à violência contra a mulher, adotando o aplicativo para celular como mais uma ferramenta que poderá ajudar muito o trabalho das autoridades policiais ao mesmo tempo em que oferecerá maior possibilidade de defesa para as vítimas”.

Desigualdade

Outro projeto de lei de autoria do deputado é o de número 532, que destina 20% das vagas em concursos públicos do Estado para os (as) negros (as). “A intenção do projeto é instituir mais uma ação afirmativa de governo com vistas a proporcionar igualdade de condições de competitividade e para a efetiva representação da diversidade étnica na esfera pública”, esclarece Rosa.