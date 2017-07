O que aconteceu com as pessoas?

Por Matheus Camargo –

Começo a semana e ao abrir as noticias ando percebendo algumas carências e outras virtudes que foram perdidas com o passar dos anos. Somos uma nova geração, mas não podemos ignorar o legado que as gerações passadas nos deixaram, pois foi através de seus ensinamentos que aprendemos como agir e como melhorar contra todas as adversidades. Ao notar o grau em que a violência está inserida em nossa atual sociedade venho elucidar uma questão: O que aconteceu com as pessoas? Lembro-me através dos contos de meus pais e avós de tempos em que nossa sociedade era mais pacífica, onde muros não eram levantados e as portas e janelas não necessitavam ficar trancadas, pois o espírito de fraternidade e companheirismo acima de tudo era a base que fomentava as boas relações de nosso povo. Antigamente quando a indústria de nosso país ainda caminhava em passos curtos, as comunidades eram baseadas nas produções agrícolas onde cada um plantava aquilo que acreditava que renderia uma boa safra para a próxima estação, e no período das colheitas as pessoas se ajudavam, os que podiam ofereciam arroz, outros feijão, outros ovos, e assim sucessivamente até que todos pudessem levar sacos de comidas para suas casas evitando assim que seus filhos (hoje nossos pais) perecessem diante de um grande mal que assolava a época, a fome.

Hoje verifico os altos índices de criminalidade e o ponto a que chegamos, de sairmos de casa e ter a necessidade de utilizarmos os mais diversos aparatos de segurança para não encontrarmos nossos lares vazios e isso me deixa verdadeiramente triste. Sim avançamos em quesitos tecnológicos e econômicos, mas podemos dizer o mesmo sobre as questões sociais? Não, infelizmente não avançamos e sim retroagimos, afinal quantas vidas estão sendo seladas por motivos torpes em que nem mesmo os agressores muitas vezes sabem os motivos pela qual os prática.

O nosso humanismo foi jogado de joelhos, e chegou o momento de nos levantarmos com todas as nossas forças, chegou o momento de pormos fim à raiva que vem consumindo nosso senso de empatia e amor ao próximo, chegou o momento de voltarmos aos tempos do AMOR, o tempo que resgataremos todos os valores éticos e morais que colocavam em cheque atitudes maliciosas que viriam mais tarde a tomar proporções destruidoras em diversos lares e famílias.

Daqui a 25 anos quando essa pergunta voltar a se repetir através de nossos filhos, responderemos: Cansamos de nos conformar, nos levantamos e respondemos a altura, a cada passo que as tropas do mal deram nos reposicionamos e de cabeças erguida pudemos fazer frente aqueles que pensavam em destruir nossos valores, não nos entregamos e chegou o momento em que o silencio precisou ser quebrado, pois sabíamos que as atitudes de cada um representavam o todo, e figuramos papel chave nas batalhas incessantes de bem contra o mal. A disposição do mal era grande, mas nos que escolhemos fazer o bem não descansamos até que o último dos erros fosse corrigido, não aceitamos nos curvar diante do caos em que vivíamos, pois sabíamos que eles eram maioria, mas nos temos o que eles não têm, nos temos coração, e até nosso último batimento lutamos, pois sabíamos que nas trevas chegamos, mas que das trevas sairíamos, pois através da haste da verdade seriamos implacáveis e sobre tudo o bem sempre será invencível. Uma ótima semana a todos, e um forte abraço!

Matheus Camargo

Presidente do Rotaract Club de Votuporanga