Ponto de Vista de A. C. Camargo

Quando foi designado a assumir a titularidade da Secretaria de Transportes do Estado, pelo governador Geraldo Alckmin, nós assinalamos na coluna que o engenheiro Laurence Casagrande Lourenço, trazia consigo a expectativa de solução para alguns dos problemas que atingem o município nessa área. Menos pelo fato de ele ser nascido em Votuporanga, mais por conhecer de perto o sentido correto dessas reivindicações. E é exatamente o que está acontecendo.

Alças

Na visita que fez semana passada à cidade, Lourenço confirmou a autorização para o início das obras de implantação de alças de acesso no trecho urbano da Péricles Beline, recentemente duplicado. Medida que atende de perto os usuários dessa rodovia e que permite a ligação dos bairros daquela região com o restante da cidade.

Recapeamento

Lourenço confirmou também a realização de obras de recuperação completa dessa mesma rodovia, no trecho que vai de Votuporanga até Cardoso e cujo piso e acostamentos estão bastante danificados. Segundo ele o valor a ser investido é proveniente de financiamento de instituição internacional e já conta com autorização expressa do governador Geraldo Alckmin.

Avanços

Outra ótima notícia transmitida pelo secretário dos Transportes, talvez até mais do que as outras, refere-se à transferência para o município de parte da área urbana pertencente ao DER e que está fora de uso. Isso vai possibilitar a transferência para aquele local das dependências da Delegacia Seccional de Polícia e outros órgãos da Segurança Pública que funcionam na cidade.

Aproveitamento

Assim que isso acontecer, o prédio onde está aquela unidade policial poderá ser transferido para a Secretaria da Saúde, permitindo sua utilização para a ampliação das atividades do AME – Ambulatório Médico de Especialidades, melhorando a qualidade de serviços prestados à população.

Conjunto de medidas

Como se vê, com uma simples canetada, a cidade ganhará e muito, otimizando os serviços em duas áreas importantíssimas, a da Saúde e da Segurança Pública. A papelada já está em andamento, já há lei municipal autorizando o recebimento desses próprios, providências adotadas pelo prefeito João Dado e agora é esperar pelo desfecho dos acontecimentos.

Coisa & Tal

Pelo menos por enquanto o Corinthians continua soberano no Brasileirão. Mais uma vitória e nove pontos à frente do 2º colocado. O Palmeiras, que perdeu para o Cruzeiro em Belo Horizonte, vai tentar se aproximar do líder no clássico de amanhã à noite. Já o Santos derrotou o São Paulo na Vila, melhorou sua posição na tabela e empurrou o Tricolor ladeira abaixo. Rogério Ceni deve ter ficado feliz, por acreditar que o problema do time não era ele.

Entre aspas

Demétrio Magnoli, colunista da Folha de S. Paulo, em seu artigo de sábado passado:

Na França, da noite para o dia, as urnas aposentaram uma elite política e fabricaram outra.

Hoje na história

NO DIA 11 DE JULHO de 1954 Alfred Stroesnner, através de um golpe militar, assumia o poder no Paraguai, permanecendo no cargo por 35 anos através de sucessivas reeleições. Em 1969 morria o poeta Guilherme de Almeida, que teve ativa participação na Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1973 acidente aéreo em Paris causava a morte de 122 pessoas, entre elas o cantor Agostinho dos Santos e o senador Filinto Müller, de Mato Grosso do Sul, homem forte do período ditatorial de Getúlio Vargas e ativo participante do golpe militar de 1964. Em 1982 a Itália se sagrava campeã mundial de futebol na Espanha derrotando a Alemanha por 3 a 1.