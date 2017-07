Rápidas da Polícia

Criminoso é morto por comparsa em assalto

Uma mulher de 45 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto na porta de casa, em Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, na noite de domingo (9). Os dois criminosos que promoveram o roubo brigaram entre si após o disparo contra a vítima e trocaram tiros. Um deles morreu e o outro ficou ferido.

O caso inusitado ocorreu por volta das 19h, na Vila Industrial. A mulher baleada fazia, com familiares, um churrasco em frente a uma residência da região. A confraternização foi interrompida quando dois assaltantes armados chegaram em uma motocicleta.

Após o anúncio do assalto, um dos bandidos atirou e acertou a cabeça da vítima, mesmo sem ela reagir. O outro, que aparentemente não concordou com a necessidade do disparo, iniciou uma discussão com o comparsa ainda no local do crime.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos, então, entraram em luta corporal, e a briga logo virou um tiroteio no qual ambos foram atingidos. Um não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro foi socorrido e está internado no Hospital da Vila Alpina sob escolta policial. A PM não informou se quem morreu foi o assaltante que disparou contra a mulher ou o que não concordou com o tiro efetuado.

A mulher atingida na cabeça também foi levada primeiramente ao Hospital da Vila Alpina, e depois transferida para o Hospital Saboya, na Zona Sul da cidade, por necessitar dos cuidados de um neurocirurgião. Não havia informações sobre o estado de saúde dela.

Hóspede acha criança abandonada em Rio Preto

O Conselho Tutelar resgatou uma criança, de 2 anos, que estaria abandonada em uma pensão no Centro de São José do Rio Preto, na madrugada de domingo (9). De acordo com a polícia, o Conselho Tutelar foi acionado às 3h45 para resgatar a criança, que teria sido abandonada pela mãe, uma adolescente de 17 anos.

Uma hóspede do local teria escutado o menino chorar, foi ao quarto e ao ver que ele estava sozinho chamou a polícia. A mãe chegou à pensão na manhã de domingo e ligou para o Conselho Tutelar para dizer que saiu para comprar comida para o filho. Apesar da justificativa, ela não recuperou a guarda da criança.

Suspeita de agressão

O conselheiro tutelar disse que há alguns meses o Conselho Tutelar já havia feito o recâmbio da mãe e do filho para outra cidade, onde ela tinha parentes. “No começo da semana, no entanto, recebemos denúncia de que ela estaria de volta a Rio Preto pedindo esmola e que teria agredido o menino ao jogar um copo de refrigerante nele.” Mãe e filho estavam hospedados na pensão há cerca de duas semanas. A Justiça da Infância e da Juventude vai assumir o caso. A criança foi encaminhada para o projeto Teia, onde aguardará decisão da Justiça.

Bombeiros levam quase 9 horas para apagar incêndio

O Corpo de Bombeiros levou quase nove horas para apagar incêndio que atingiu um pasto, em Pereira Barreto, no domingo (9). O local atingido fica perto do lixão da cidade, ao lado de uma estrada vicinal. De acordo com os bombeiros, o fogo começou aproximadamente às 13h e só foi controlado por volta das 22h. O fogo foi controlado com a ajuda de funcionários e caminhões-pipa de uma usina de açúcar e álcool da região. Os bombeiros não souberam informar o que teria provocado o incêndio, mas suspeita que tenha sido criminoso. A polícia vai investigar o caso. Ninguém se feriu.

Dupla é detida por venda ilegal de ingressos da Expô

A Polícia Militar de Araçatuba apreendeu sábado (8) 108 convites para a Expô 2017. Eles eram comercializados por dois vendedores nas imediações do recinto, que estavam com cerca de R$ 6 mil em dinheiro trocado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estariam comercializando os convites sem autorização e obtendo vantagens. Na prática, isso é conhecido como cambismo.

Com um dos vendedores, de 47 anos, foram encontrados diversos convites para vários dias do evento, além de quase R$ 5 mil. O outro vendedor, de 50 anos, também estava com alguns ingressos e mais R$ 1 mil.

Diante da situação, eles foram levados para o plantão policial e após serem ouvidos pelo delegado, foram liberados. A dupla vai responder por crime contra a economia popular.