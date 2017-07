Revolução de 32:- Nomes são entronizados em monumento

A Prefeitura de Votuporanga realizou, no último domingo (9/7), uma cerimônia de homenagem aos soldados votuporanguenses combatentes na Revolução Constitucionalista de 1932. Repleta de honras, a solenidade foi realizada na Praça Nozomu Abê, localizada no bairro Cecap II, e contou com a participação da população, de autoridades e de familiares dos soldados homenageados.

A tropa do Tiro de Guerra e as crianças do projeto Soldado Mirim também marcaram presença, com a apresentação de um desfile cívico e a entoação dos hinos Nacional e de Votuporanga.

Durante a cerimônia, as reverências e reconhecimentos se estenderam a três novos nomes, descobertos por meio de pesquisas realizadas pela Prefeitura, que foram entronizados no obelisco da Praça Nove de Julho: Affonso Sardemberg Van Haute, Alberto Teixeira Soares e João Carlos Botelho de Miranda.

A história de cada um deles foi narrada durante a cerimônia por Flávio Ribeiro Do Val Marques, sobrinho-neto do Capitão Almeida, que sempre se dedicou aos estudos da história do movimento. A pesquisa também contou com o apoio do votuporanguense Jorge Xavier e dos familiares dos combatentes.

Inaugurado em 2010, pelo então prefeito Junior Marão, o obelisco já homenageava Alfredo R. Simões, Anibal Martins, Aziz José Abdo, Felicio Gorayeb, Felipe Munhos, Hernani de Mattos Nabuco, Judith Freitas S. Saltini, Leônidas Pereira de Almeida, Luiz Saltini, Ofélia Catelli Jabur, Narciso Pelegrini, Olívio Araújo e Nelciades de Oliveira, cujos nomes estão inscritos numa placa, entronizada pelo ex-prefeito Luiz Garcia De Haro, em 9 de julho de 1976.

Vinny Criado