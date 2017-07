Faleceu na sexta-feira, por volta das 7h50, na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Alayde Fernandes Pimenta Rodrigues, 82 anos, viúva. Natural de São José do Rio Preto- SP. Deixa familiares e filhos. Teve como último endereço a Av. Brasil, 60- Jardim Panorama. O seu sepultamento aconteceu no sábado, às 9h, no Cemitério de Álvares Florence.