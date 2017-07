“Carros 3” estreia amanhã no Cine Votuporanga

Quando Carros foi lançado lá em 2006, nos apresentando ao carro de corrida mais famoso do mundo, Relâmpago McQueen, e seu melhor amigo dentuço, um guincho velho, Mate, cativaram não só as crianças, como também os adultos. O longa também teve duas indicações ao Oscar 2007, nas categorias “Melhor Filme de Animação” e “Melhor Música Original”.

Agora, quase 10 anos depois da estreia do primeiro filme da franquia, a Disney Pixar, retorna com Carros 3 e o futuro incerto de Relâmpago McQueen.

Na trama, o corredor mais famoso da história das corridas já não está mais em seu auge e, com as novas tecnologias, Relâmpago Marquinho McQueen é quase um vovô das pistas. E é com essa premissa que o filme parte e se sustenta em praticamente todo o desenrolar da história. Sem entrar muito em detalhes e entregar spoilers, Carros 3 é uma espécie de volta as origens. Dessa vez temos praticamente todos os personagens presentes do primeiro filme, temos mais de Radietor Springs e seus amigos.

Carros 3 é quase uma homenagem ao seu primeiro longa, mas também explora novos elementos e até temos o empoderamento feminino no filme. Dessa vez, a Disney explora o lado dos carros corredores femininos e mostra mais delas nas corridas e, talvez (provavelmente), coloca aqui mais um novo elemento a ser explorando comercialmente na hora de licenciar novos produtos e abrir o leque de seu publico alvo, que até então eram só meninos. Carros 3 é um filme que vale a pena assistir nos cinemas, se redime quanto ao se antecessor, e homenageia o primeiro filme.

O Cine Votuporanga começa a exibir Carros 3 amanhã, dublado, em 3D digital, com duas sessões: 17h e 20h30.

