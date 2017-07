Construções sustentáveis ganham espaço

Confira algumas alternativas do ramo: desde materiais de construção até elementos simples, como a captação de água da chuva

A construção civil é um setor indispensável para o desenvolvimento da sociedade. E também um dos que mais causa impacto no planeta. De acordo com o Conselho Internacional da Construção (CIB, sigla originária do francês), a construção civil é o setor da indústria que mais consome recursos naturais e energia de forma intensiva. A estimativa é de que 50% dos resíduos sólidos gerados pelo homem provêm desse ramo.

Por isso, tem aumentado a preocupação de se levar em consideração, na hora de construir, fatores que antes passavam despercebidos, mas que causam impactos imensuráveis.

Utilizar materiais de demolição, como madeiras, tijolos, portas e janelas, além de priorizar o aquecimento solar são algumas formas de economizar e estar quites com o planeta. Engana-se quem pensa que este tipo de construção necessita de mão-de-obra especializada para ser feita, pois trata-se de materiais básicos.

O projeto sustentável pode prever, ainda, uma cisterna para armazenamento de água da chuva e iluminação natural através de faixas de vidro próximas ao teto. Além disso, a estrutura da edificação pode ser montada com blocos estruturais cerâmicos, que contribui para o conforto térmico e evita o uso exagerado do ar-condicionado.

Soluções sustentáveis na construção podem ser mais acessíveis do que parecem. Além das soluções alternativas, existem no mercado diversas opções que não degradam o meio ambiente e oferecem vantagens. O custo-benefício é infinitamente grande. Fora o aspecto financeiro, é a comunhão com a natureza.

Materiais sustentáveis

O bem estar do planeta está diretamente ligado às nossas escolhas e, por isso, é necessário substituir os materiais que degradam o meio ambiente.

– A melhor alternativa para as madeiras é a madeira plástica, utilizada em decks, forros e mobiliário. Existe também a opção de madeira de reflorestamento;

– Para os tijolos tradicionais, que precisam ir ao forno e geram resíduos, existem diversas opções, como tijolos crus, solo cimento, OSB (Oriented Strand Board – painéis de madeira para fechamento de paredes). Há ainda a alternativa dos tijolos de demolição;

– Os pisos externos podem dar lugar a placas auto drenantes, que, como o próprio nome diz, drenam os líquidos e não permitem que poças se formem. Esse material gera uma economia de água, já que a lavagem não é necessária;

– As telhas comuns têm o mesmo problema dos tijolos. Elas precisam passar pelo forno, mas existem as de cerâmicas e cimentícias feitas com materiais recicláveis. Outra dica é utilizar telhas brancas, porque elas rebatem a luz do sol e mantêm os ambientes climatizados.