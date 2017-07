São Lucas: Casas devem ser entregues em agosto

Prefeitura conclui últimos detalhes da obra que pode ter inauguração inclusa no calendário de comemoração de aniversário da cidade

As 22 famílias beneficiadas com o programa de desfavelamento no bairro São Lucas, implantado pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), deverão receber suas novas casas em breve. A obra está recebendo os últimos detalhes para ser inaugurada no calendário de comemoração de aniversário dos 80 anos da cidade.

O projeto de construção das unidades habitacionais, iniciado em 2012, passou por vários impasses. A previsão inicial era entregar as casas no primeiro semestre de 2014, prazo que foi adiado para junho de 2015. No início deste ano, a previsão de entrega era para novembro, data antecipada agora para agosto.

Segundo a Prefeitura, as casas estão praticamente prontas, faltando apenas alguns detalhes como finalizar uma camada de pintura e instalar lâmpadas, torneiras, etc. “As ruas do Conjunto Habitacional já receberam pavimentação asfáltica e estão em execução construção de calçadas e paisagismo para finalizar os trabalhos”, disse o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar.

São 22 unidades com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, todas com aquecedor solar, o que representará uma significante economia de energia elétrica. “Os terrenos medem cerca de 180m² e 43,5m² de área construída, portanto, há possibilidades de ampliação”, explicou o engenheiro da Prefeitura, responsável pelo acompanhamento da obra, Eduardo Segobi Pegolo.

As famílias que serão contempladas já recebem auxílio da Prefeitura desde o início do programa de desfavelamento, em 2013, quando foram realocadas a imóveis alugados pela Administração, já que as novas casas foram construídas na área onde estavam instaladas as moradias irregulares.

Na parceria com a CDHU, do Governo do Estado, a Prefeitura doou o terreno para construção das casas e a Companhia custeou a obra, incluindo projeto arquitetônico. O valor inicial era de R$ 1.188 milhão.

Matarazzo

A Prefeitura também trabalha, atualmente, com o desfavelamento do Matarazzo, para, assim, eliminar todas as moradias irregulares existentes no município. No momento, segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento, está em tramitação a transferência de uma área da União, que somada à uma outra que passa por licenciamento ambiental próxima ao antigo prédio do IBC (Instituto Brasileiro de Café), receberá a proposta de construção de casas individuais, conforme ficou definido em reunião com os moradores.

Por meio de nota, enviada há três meses ao Diário, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano cobrava da Prefeitura a apresentação de documentos e informações que estavam pendentes para a análise dos terrenos dos conjuntos habitacionais Votuporanga XX e XXI, que terão 120 moradias.

Relembre o caso

Votuporanga foi beneficiada em julho do ano passado com a construção de 132 unidades habitacionais, que seriam destinadas às famílias do Matarazzo. Pelo convênio firmado, a administração municipal doa o terreno e a Companhia analisa a viabilidade da construção no local.

Entretanto, o então prefeito Junior Marão se reuniu com os moradores do Matarazzo, à época, para tratar sobre o desfavelamento, reivindicado pela população há quase cinco décadas. Entretanto, após apresentar o projeto que viabilizava 120 unidades habitacionais em sobrados, o chefe do Executivo foi surpreendido e recebeu um “não” dos presentes, que emendaram: “queremos casa com quintal”.

Mesmo com a negativa dos moradores do Matarazzo, Marão disse que não poderia perder o convênio com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e, no mês seguinte, em julho de 2016, o então prefeito de Votuporanga assinou o convênio com o Governo do Estado para construção de 132 unidades habitacionais, sendo 12 no Distrito de Simonsen e o restante no bairro São João, em área anexa ao antigo prédio do IBC. Na oportunidade, foi anunciado investimento de mais de R$ 13 milhões de recursos da CDHU.