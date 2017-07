Entidade promove cachorro-quente beneficente

-Fernanda Ribeiro Ishikawa-

A Mocidade do Centro Espírita Humberto de Campos promove neste sábado, dia 15, seu tradicional Cachorro-Quente Beneficente. A renda será revertida para a Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”.

O custo é de R$ 8 cada, nos sabores Misto, Frango e Carne, podendo ser retirados na sede do próprio Centro, localizada à rua Acre, n.º 4034, Vila Paes, das 17h às 20h. Os lanches são acondicionados em sacos plásticos e acompanham sachês de maionese, mostarda e ketchup.

Associação

A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias foi fundada em 27 de setembro de 1985. Com mais de 30 anos, a unidade atende mais de 100 pessoas diretamente, entre crianças e adolescentes, além de oferecer apoio social para inúmeras famílias carentes. São muitas as famílias, principalmente de migrantes, que recorrem à entidade, em busca de doação de móveis e até eletrodomésticos.

Embora seja uma entidade credenciada e regularizada junto ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social, parte da verba que mantém as atividades assistenciais da associação advém de promoções tradicionais, como a galinhada e o cachorro-quente beneficentes.

A estrutura física de atendimento possui dois mil metros quadrados, dos quais mil de área construída, contando com salas de aula, laboratório de informática, brinquedoteca, cozinha industrial, panificadora, refeitório e pátio de convivência, além de ampla área de lazer, com campo de futebol e brinquedos.

De segunda à sexta, mantém turmas de ensino infantil integral, maternal I e II. Nos finais de semana, abre as portas para a comunidade e oferece cursos de eletricista, artesanato em biju e pelúcia, manicure e pedicura, pintura em tela e tecido, desenho e caricatura, além de serviços gratuitos de corte de cabelo.

A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias está localizada na região Sul do município. A unidade se encontra instalada na Rua Miguel Andreo, 2316, bairro Palmeiras I. Contatos podem ser feitos pelos telefones (17) 3422 1600 e (17) 3422 1564 ou pelo e-mail irmaomariano@terra.com.br.

Campanhas

Durante o ano, para tentar equilibrar as despesas, a associação desenvolve diversas campanhas, como galinhadas, brechós, cachorros-quentes e feiras de artesanato, estas últimas realizadas em datas festivas, como Natal e Dia das Mães, ou ainda em grandes eventos. As peças e objetos produzidos em aulas e cursos, tais como telas, bordados em toalhas e guardanapos, bem como roupas infantis, são colocadas à venda nestas ações. Um grupo de voluntárias ainda confecciona cestas com enxovais de bebês para doação às grávidas da comunidade. Todos os sábados, são distribuídos pães e sopa para adultos e crianças, existindo ainda, regularmente, a distribuição de gêneros alimentícios às pessoas carentes. No final do ano, cerca de 400 cestas básicas são entregues às famílias cadastradas.

LEG: Todos os sábados, são distribuídos pães e sopa para adultos e crianças