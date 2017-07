ESCLARECIMENTOS Shows custarão mais de R$ 700 mil, diz Fisav

Valores foram divulgados em resposta ao requerimento protocolado pelo vereador Hery Kattwinkel, questionando contratos da festa

Após ameaçar entrar na Justiça para obter as respostas do requerimento 80/2017, o vereador Hery Kattwinkel recebeu ontem o ofício assinado pelo Fisav (Fundo das Instituições Sociais Associadas de Votuporanga).

“Não sei por que demoraram tanto para responder. Nós, enquanto vereadores, devemos fiscalizar o dinheiro público, e eu vejo como um desrespeito ao próprio povo quando você faz um requerimento a uma entidade e ela não fornece o que você pede”, disse o edil, na noite anterior ao recebimento do documento. “Quem não deve não teme”, acrescentou.

O documento protocolado pede cópias dos contratos assinados em 2017 e informações acerca dos valores gastos no 1º Fisav Rodeio Show que será realizado em agosto. Hery argumenta que o objetivo das respostas é sanar dúvidas dos munícipes, tendo em vista que o Fundo é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos e utiliza recursos públicos para custeio das grades de shows.

No requerimento, Hery questiona – entre outras coisas – a falta de artistas locais na festa que acontecerá de 3 a 8 de agosto, e quer saber se há contrato de exclusividade com algum produtor.

O documento foi respondido por volta das 11h de ontem. Segundo o Fisav, “os contratos com os artistas ainda não foram assinados, devido a pendências de ordens técnicas”, mas a entidade garante que, “como em todos os anos, reservam-se as datas, definem-se os valores e o contrato é finalizado depois”.

O Fisav tranquiliza o vereador, afirmando que trata-se de uma “fase de execução dos instrumentos, entre empresários e artistas”, mas que “até a data dos shows, todos os contratos estarão prontos”.

O Fundo se compromete ainda a tornar público o balanço financeiro do evento, “em data oportuna (…) prestando as devidas contas, tanto para as entidades como para a população, como o Fisav faz em todos os anos, após a realização da festa”.

A entidade nega qualquer contrato de exclusividade no ramo artístico, apenas cita um acordo com o empresário Marcos Mioto, “que foi o único que se prontificou em ajudar a entidade inclusive negociando as datas e valores com os artistas para ser possível a realização do evento”.

No ofício, o Fisav informa quanto custou cada show este ano. No caso de Daniel e Gustavo Mioto, respectivamente dias 3 e 8 de agosto, a entidade diz não ter informação do valor acertado. Veja, abaixo, os cachês de cada artista:

04/08/2017 – Luan Santana – R$ 200 mil

05/08/2017 – Munhoz e Mariano – R$ 100 mil

06/08/2017 – Marília Mendonça – R$ 230 mil

07/08/2017 – Bruno e Marrone – R$ 180 mil

Quanto a não participação de cantores da cidade, a Fisav argumenta que “devido ao tempo de se montar uma estrutura de banda, para depois montar outra, prejudicaria a programação da festa, uma vez que temos horários a serem cumpridos com o rodeio e os shows”.

Por outro lado, o Fundo assegura que em nenhum momento foi cogitada a proibição de participação de cantores locais. “O Fisav apoia os cantores da cidade, tanto é verdade que um da grade principal de shows, o Gustavo Mioto é um representante da cidade que vai fazer show no dia do aniversário da cidade”.