Votuporanguense é uma das vítimas de tiroteio em Olímpia

MAÍRA PETRUZ –

Um votuporanguense, ex-policial militar, é uma das vítimas do tiroteio que aconteceu no centro de Olímpia na manhã de ontem. Segundo informações, das quatro vítimas, Leandro Ribas da Silva, de 40 anos, é a que apresenta ferimentos mais graves, já que foi alvo de um tiro na cabeça.

Segundo boletim médico, Leandro foi socorrido às pressas e levado a UPA daquela cidade e, devido à gravidade, precisou ser transferido à Santa Casa de Barretos. O estado de saúde do votuporanguense é considerado gravíssimo.

Tiroteio

A ação, conforme relatado pela PM, teria sido motivada por uma cobrança de dívida. O crime ocorreu na rua Senador Virgílio Rodrigues Alves, no Centro de Olímpia.

A confusão começou por volta das 10h, em frente à casa de um corretor de imóveis, de 58 anos. A polícia informou que duas pessoas, Leandro e um sargento aposentado da PM, teriam ido de São José do Rio Preto a Olímpia para cobrar uma dívida do corretor.

Moradores da região ficaram assustados com o tiroteio. Os tiros atingiram paredes e carros de um estacionamento, próximo à casa. O Corpo de Bombeiros e as polícias Civil, Militar e Científica foram ao local.

De acordo com a Polícia Militar, os quatro envolvidos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da cidade e encaminhados para hospitais na região.

De acordo com a polícia, todos serão presos por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e associação criminosa. Os suspeitos que estão internados ficam presos sob escolta policial.

Vítimas

Uma das vítimas, de 57 anos, foi transferida para a Santa Casa de Olímpia e está com ferimentos no tórax, na barriga e no rosto. O estado de saúde é grave. O corretor de imóveis levou um tiro no braço e teve uma fratura exposta. O estado de saúde é estável. Outro homem, de 45 anos, levou um tiro no ombro e o estado de saúde é estável.