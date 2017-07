Lions Clube “Abilio Calille” empossa nova diretoria

O Lions Clube “Abílio Calille” realizou na última quarta-feira (05) a sua reunião festiva de posse de diretoria para o Ano Leonístico 2017/2018. A festiva, que aconteceu na sede do CPP (Centro do Professorado Paulista), empossou o Sr. Mario Motoi Utsunomiya como presidente. Ele recebeu a liderança da entidade das mãos da Sra. Maria Ferreira Brigidio Menoia. Após as cerimonias foi servido um jantar para os associados e convidados. Veja as fotos:

(Fotos: Aloma Liv)

Momento solene de entrega de pins. Maria Ferreira Brigidio Menoia passa o comando do Clube a Mario Motoi Utsunomiya

Homenagem à ex presidente do Lions Maria Menoia

Homenagem prestada pelo novo presidente do Lions Mario Motoi Utsunomiya a Luiz Capela

Mario Motoi entre o vereador Ali Hassan Wanssa e o presidente da Câmara, Osmair Ferrari

Diretoria do Ano Leonístico 2017/2018 do Lions Clube de Votuporanga “Abilio calille”!

As homenagens em forma de flores para Cidinha Roda Penha e Isis Portes Calile, por Maria Menoia e Claudia Capela