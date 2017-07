Faleceu no sábado, por volta das 4h20, na Santa Casa de Votuporanga, Maria Sirlene Barbosa, 50 anos, solteira. Natural de Paranaíba- SP. Deixa sua mãe Adelina Alves Soares e seu pai Jair Francisco Barbosa e familiares. Teve como último endereço a Rua Sebastião Cecchini, 2150- Pozzobon. O seu sepultamento aconteceu no domingo, às 9h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.