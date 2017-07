Nova diretoria da Apeoesp toma posse

MAÍRA PETRUZ –

No último dia 27 de junho, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) – Votuporanga participou, em São Paulo, da posse oficial de seus novos coordenadores, responsáveis e conselheiros. A nova diretoria do sindicato exercerá suas funções no triênio 2017 a 2020.

Confira os nomes:

Coordenador: José Vanderlei Corsini e Antonio Sergio Pereira

Secretário: Isaura D.C. D’Antonio e Izabel Aparecida Lopes Onuma

Tesoureiro: Maria de Fátima Bilalba Carvalho e Luzelena Feitosa Vieira

Composição das Secretarias e Comissões

Imprensa: Ederson Dias Segantini e Isaura D’Antonio

Jurídico: Luzelena Feitosa Vieira e Izabel Aparecida L. Onuma

Convênio: Laerte Olinto Francelino e João Carlos Ribeiro

Aposentado: Maria Helena Meira Cristofaro e Maria de Fátima Billalba Carvalho

Educação e Cultura: Agnaldo Dias do Nascimento e Larte Olinto Francelino

Política Social: José Vanderlei Corsini e Laerte Olinto Francelino