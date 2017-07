-Denize do Nascimento Gonçalves-

A vida em convivência é , realmente, muito interessante.

Cada um de nós acredita na própria isenção de erros, falhas, defeitos ou as conhecidas imperfeições morais, como queiramos chamar, quando vemos e criticamos os erros alheios porque acreditamos que somos o máximo nesta ou naquela característica de nossa alma. Você quer ver só um exemplo entre tantos exemplos? Então veja. Uma pessoa é organizada, mas muito organizada mesmo; quando ela encontra uma pessoa que passa perto ou longe de ser organizada como ela, o que ela diz?- Eu não sou assim. Minha casa é muito organizada. Não tenho nada fora do lugar!

E aí se encontra uma grande imperfeição, o orgulho.

Baseado neste exemplo, caro leitor, depois de muitas reflexões cheguei ao entendimento do que é o ser perfeito na Terra. Veja comigo.

Perfeito não é aquele que é extremamente organizado com as suas coisas, mas aquele que é extremamente organizado com suas coisas, compreende e respeita as dificuldades de quem ainda não é organizado como ele.

Perfeito não é aquele que sabe cozinhar divinamente, mas aquele que cozinha divinamente, compreende e respeita as limitações de quem ainda não cozinha como ele.

Perfeito não é aquele que lê muito e possui um conhecimento vastíssimo em relação a tudo, mas aquele que lê muito, possui um conhecimento vastíssimo em relação a tudo, compreende e respeita quem ainda não lê e possui um conhecimento como ele.

Perfeito não é aquele profissional que de destaca no seu setor de trabalho, mas aquele que se destaca no seu setor de trabalho, compreende e respeita aquele que ainda não consegue se destacar naquilo que faz.

Perfeito não é aquele filho que respeita e ajuda os seus pais, mas aquele que respeita, ajuda os seus pais, compreende e respeita aquele que ainda não consegue ser um filho como ele é.

Perfeito não é aquele que frequenta um templo religioso, mas aquele que compreende e respeita aquele que não frequenta um ou nenhum templo religioso em qualquer parte do mundo.

Perfeito na Terra é toda criatura que alcança disciplina, organização, aprimoramento em tudo que faz, porque faz com amor, mas compreende e respeita todas as outras criaturas que ainda não alcançaram o desenvolvimento dela.

Caro leitor, que o nosso esforço se volte para a compreensão e o respeito para com cada um daqueles que cruzam os nossos caminhos por algum motivo, a nos ensinar alguma lição, e desta forma podermos concluir que, ou ainda somos orgulhosos, ou já humildes, a depender da nossa conduta.

E como bem já nos disse Francisco cândido Xavier (1910-2002), considerado o Maior Brasileiro de todos os tempos, “ não exijamos dos outros qualidades que ainda não possuímos”, verdadeiramente.

Denize do Nascimento Gonçalves

Psicopedagogia-Psicanálise Clínica

É colaboradora deste Diário