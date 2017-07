PREFEITURA E UNIFEV: Município zera fila para pequenas cirurgias

Uma estratégia definida entre Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde em parceria com a Unifev, zerou a demanda reprimida de pequenos procedimentos cirúrgicos no município, como por exemplo retiradas de corpo estranho e subcutâneo, cirurgias de unha, remoções de cerume e cisto sebáceo.

Antes desta parceria, o tempo de espera que era de três ou quatro meses, agora caiu para uma semana, eliminando a fila. Mais de 280 pacientes que aguardavam pelos respectivos procedimentos já foram operados.

Sob a assistência e supervisão diretas dos médicos João Paulo Pedroso e Juliana de Castro, os acadêmicos dos 8º e 10º períodos do curso de Medicina da Unifev desenvolvem o módulo de treinamento de habilidades e atitudes médicas (THAM), atuando na prática em pequenas intervenções cirúrgicas, realizadas no ambulatório do PAS X “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, na Vila Paes.

“Esta é uma excelente parceria entre a Unifev e Prefeitura pois temos um ótimo cenário para os acadêmicos, conferindo condições para a realização desses procedimentos, e assim, contribuir para agilizar essa demanda”, explica a médica.

O ambulatório para pequenos procedimentos cirúrgicos é realizado desde o início deste ano, às terças e quartas-feiras durante o horário do trabalhador, e também às sextas pela manhã. “Não houve objeção por conta da presença dos acadêmicos. Temos acompanhado a grande aceitação dos pacientes ao programa, que segue uma avaliação criteriosa em cada um dos casos atendidos, tanto pelos acadêmicos quanto pela própria equipe médica de supervisores”, destaca Dra. Juliana.

Para a secretária da saúde Márcia Reina esta parceria implica efetivamente no aumento da resolutividade da Atenção Primária à Saúde, desafogando os serviços dos outros níveis de atenção. “Atualmente, para estes casos, o paciente precisa aguardar apenas os dias de trâmite administrativo para autorização do procedimento, um prazo máximo de sete dias. Esta associação entre Prefeitura e Unifev conseguiu mais uma vez alcançar objetivos importantes, aumentando a resolutividade e oferecendo mais agilidade no atendimento ao paciente”, ratifica a secretária.

Os procedimentos cirúrgicos mais complexos, de alta e média complexidade, que necessitem de intervenções maiores, devem ser realizados em unidades especializadas, ou seja, em ambiente intra hospitalar ou AME cirúrgico.