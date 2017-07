Iguatemi Rio Preto recebe 1ª edição Expo Baby Kids

De olho no mercado que movimenta cerca R$ 50 bilhões ao ano no Brasil, a Woga Produções realiza, nos dias 14, 15 e 16 de julho, a 1ª Expo Baby Kids, uma feira dedicada a toda família, que apresenta as novidades da moda, decoração, serviços e utilidades do segmento infantil.

O evento, que é aberto ao público e acontece no Iguatemi Rio Preto, durante o horário de funcionamento do shopping, irá reunir fornecedores de várias cidades do estado de São Paulo. Serão mais de 20 expositores, em uma área de mais de 400 metros quadrados.

Na feira, o público irá conferir opções exclusivas de roupas, sapatos e acessórios para recém-nascidos, crianças e adolescentes, com preços promocionais. “A Expo Baby Kids é a oportunidade perfeita para os consumidores de Rio Preto e região conhecerem diversas marcas de grande representatividade em vestuário, calçados, acessórios, decoração e enxoval. O mix de produtos que será apresentado foi minuciosamente pensado para que o visitante encontre tudo o que precisa – do período da gestação, ao nascimento do bebê e todas as fases dos filhos -, em um só lugar”, revela a empresária e organizadora da Expo Baby Kids Valéria De Cápua.

Durante os três dias da Expo, a estimativa é que cerca de 10 mil pessoas passem pela feira. Em torno de 350 profissionais estão envolvidos, direta e indiretamente, na realização do evento, que estima movimentar quase um milhão de reais em negócios.

Entre os expositores que participarão da feira estão empresas e marcas como a Água com Sal; Mini Bibi; Sweeti; Margot Ateliê; Jardim Encantado; Le frufru; Mam Aromas; escola Supergeeks; Rosa Bebê; Bambolê; Pé de Anjo; Gabardine Barbies; Pipe Content House;, e a Escola de Artes Lígia Aydar. A Expo Baby Kids tem o apoio dos sucos Puro Mais, Grupo Lígia Aydar, da escola Quintal Mágico, do Recanto Valentina e da Brigadella.

Programação para toda a família

Muito mais do que oferecer, em um só lugar, o que há de melhor em produtos e serviços do segmento infantil, a Expo Baby Kids preparou uma programação com diversas atividades interativas para toda a família, que vão desde palestras sobre saúde e bem-estar da criança, com renomados especialistas, até brincadeiras, contação de histórias, pintura facial, esculturas com balões, oficinas de desenhos, de teatro, de percussão, de cupcakes*, para as crianças. Todas as atividades são gratuitas. Confira abaixo a programação:

Palestras

14 de julho (sexta-feira)

17h – Obesidade Infantil, com a nutricionista Dra. Vera Nicolete.

18h – Síndrome de Irlen, com a Dra. Fernanda Kaiser.

19h – Postura na Infância e Adolescência, com Dra. Patrícia Ricardi.

15 de julho (sábado)

11h – Obesidade infanto-juvenil: um desafio para a família, com o professor Dr. Durval Ribas Filho

11h30 – Hipercolesterolêmica Familiar, com a Dra. Ana Valéria Ramirez

15h – Introdução Alimentar para Bebês a partir dos seis meses, com a nutricionista Dra. Fernanda Cáprio

Interações infantis

Dias 14, 15 e 16 de julho, das 14h às 20h

Contação de histórias

Esculturas com balões

Pintura facial

Oficina de desenhos

Personagens

Oficinas de cupcakes*

Atividades Lúdicas

Oficinas de teatro

Oficinas de percussão

* Para as oficinas de cupcakes é necessário fazer inscrição na loja da Brigadela, no Piso Térreo do Iguatemi Rio Preto. Vagas limitadas.