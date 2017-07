Faleceu na sexta-feira, por volta das 12h38, em sua residência, Rita de Lourdes do Carmo Santana, 67 anos, casada. Natural de Tanabi- SP. Deixa o esposo e os filhos: Evandro, Daniela e ELendro (in memorian). Teve como último endereço a Rua: Leonardo Commar, 3234- Pozzobon. O seu sepultamento aconteceu no sábado, às 10h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.