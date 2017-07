Solidariedade e tradição sertaneja na 14ª Festa Julina do Santa Cruz do Pozzobom

O Supermercado Santa Cruz (Pozzobom) abriu suas portas para reverenciar os santos católicos e manter as tradições regionais. Só isso já bastava para ser um sucesso a iniciativa, entretanto, aproximadamente 2 mil pessoas pagaram um valor simbólico ou doaram 1 quilo de alimento não perecível para entrar, o que resultou na quantia de R$416,00 e 1.130 quilos de alimentos que foram direto para o Caixa e para a Cozinha da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

O sócio-proprietário do supermercado, Marcelo Dias Martins, comentou satisfeito sobre o resultado da iniciativa que vai auxiliar muitos pacientes e acompanhantes daquele Hospital.

Na Festa, muita tradição, povo, muita música e dança com a Companhia de Reis Garça Branca – Parisi, quadrilhas da Associação Antialcoólica, além do terço, comidas típicas à vontade e fogos de artifícios numa parceria do Mercado com a Casa de Fogos Pozzobom. Veja as fotos:

(Fotos Janaina Goutier)

O diretor do supermercados Santa Cruz, Marcelo Dias Martins e sua esposa Rosana, numa demonstração de que nossas tradições sertanejas estão cada vez mais presentes em nossas vidas

Companhia de Reis Garça Branca abrilhantou a festa em resgate a tradição ao nosso folclore sertanejo

Com o diretor do Santa Cruz, Marcelo Dias Martins os integrantes da Companhia de Reis Garça Branca

Uma festa para as crianças e famílias

Marcelo Dias Martins e Rosana conduzindo as bandeiras de Santos Reis

Brilho, fogos e muita emoção na festa tradicional do Santa Cruz do Pozzobon

Equipe de colaboradores do Supermercados Santa Cruz: entusiasmo e muita fé católica