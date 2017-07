Vôlei do Assary é bronze em Torneio Internacional

A equipe de Vôlei Master do Assary Clube de Campo encerrou a sua participação no 14° Torneio da Amizade, realizado no período de 5 a 9 de Julho, em Águas de São Pedro. Com a brilhante vitória por 2X0 sets com parciais de 25 X 19 e 25 X 20 sobre a forte equipe do Clube ADRS da cidade de São Pedro, as votuporanguenses conquistaram a mdala de bronze no torneio.

A competição reuniu 92 equipes do Brasil e da América do Sul e teve como grande campeão a equipe BNP de Fortaleza CE na série Ouro acima de 35 anos.

O técnico Márcio Fukuiama ressaltou a importância da conquista, fruto de muito empenho e dedicação das atletas, clube e principalmente o grande apoio dos patrocinadores pela conquista na classificação geral.

A equipe votuporanguense contou com os reforços das atletas Lica, Hélen e Nara, que ao lado das votuporanguenses Ronyse (capitã), Franhan, Angela Pignatari, Daniela, Márcia (líbero), Paulinha e Jandira para este evento.

O time já continua em ritmo intenso de preparação para a fase final da Liga Regional da LDR em busca de mais títulos, além do Torneio Master do Uberlândia Praia Clube, onde participará com duas equipes nas categorias de 35 e 40 anos.