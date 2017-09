Mais alimentos podem ser doados para Santa Casa

Caixas da campanha estão distribuídas para que população possa colaborar com mantimentos não-perecíveis em nove pontos de coleta

A campanha Mês do Bem, promovida pela empresa Café Terra Nobre, está mobilizando toda a população de Votuporanga e região. Além de comprar o produto Terra Nobre e ajudar com a Santa Casa, a população pode também colaborar com outros alimentos não-perecíveis, que serão destinados para a Instituição.

Ao todo somam nove pontos de coleta de alimentos, sendo nos quatro Supermercados da Rede Santa Cruz, Rádio Clube FM, Santa Casa, CFPK Pardock Crossfit, Associação Comercial de Votuporanga e na loja da Poly Sport. A proposta é de agregar com mais contribuições ao Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes.

O diretor da empresa, Lucas Biazotto, ressaltou a iniciativa, que conta com a parceria do Supermercado Santa Cruz, Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Clube FM. “A princípio, nossa ideia era de destinar apenas café, mas, ao conferir a realidade e demanda da Santa Casa, pensamos em expandir para outros alimentos também. O nosso objetivo é ajudar a Instituição, que atende milhares de pessoas diariamente”, disse.

Ele explicou que a ação é feita por duas vertentes. “Vinte por cento das vendas do nosso produto serão revertidas em café para a Santa Casa. As gondolas estão personalizadas, para que as pessoas participem da nossa campanha. Esta destinação é automática. Mas, além disso, aqueles que quiserem doar outros alimentos, podem deixar os mantimentos nas nossas caixas de papelão. O que importa é aderir a este grande movimento em prol da saúde”, complementou.

Amarildo Leite, um dos diretores da Associação Comercial de Votuporanga, destacou a parceria. “A ACV tem contribuído com causas sociais. Oferecemos apoio total e, para ação ser eficaz, depende muito da população. A pessoa compra desta marca, ajudando na estrutura do Hospital financeiramente. O bem é todo dia, temos que colocar em prática”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convida a todos a aderir Mês do Bem. “São várias pessoas internadas, que precisam receber um alimento adequado, amor. Ficamos muito felizes com parceiros e pedimos ajuda para a população para que colabore”, concluiu.