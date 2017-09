Objetiva por Mariana Rocha

DÁ-LHE AMÔ!

Em um domingo (03) nada qualquer para a psicóloga e coach Rose Raimundo, o amor e atenção foram redobrados graças ao seu eterno apaixonado Cajú Neto. O radialista – durão nos gostos musicais, mas um gentleman pessoalmente – não poderia deixar de mimá-la em seu aniversário, ainda mais completando exatos 1 ano de união.

Fábio Rebouças

Mariana Rocha

Um alô da Bibizoca entre os afago dos papais Ricardo Sforza e Carol Escudeiro

Ana Paula Ortiz, a menina moça de visual novo pelas mãos de Rodrigo Cintra, o expert hair do programa Esquadrão da Moda

Arquivo Pessoal

O papa, o Humberto Gessinger e a Natalie Camolesi são POP

#SELFIEDODIA

Em recente workshop de PNL – Programação Neurolinguística – no Hyatt Place Hotel de Rio Preto, a votuporanguense Carol Fávaro (Pedalo Bikes)

Mariana Rocha

Os arquitetos ambientalistas Renan Bandeira e Juliana Hurtado, presentes na inauguração da VB Ambiental

NÃO BOBEIA QUE ACABA!

Atenção aos fãs de um belo hambúrguer agridoce estilo americano, acompanhado de uma cremosa e lupulosa cevada artesanal. Essa dica é para vocês:

Agora com o SEU SANTO sob nova direção, Endy Sarkis (Panda) e Renato Ishikawa decidiram fazer fumaça e unir forças com o melhor do American BBQ para o paladar votuporanguense. Neste feriado, logo mais a partir das 17h até a carne acabar, costelinha suína BoiBQ e costela bovina, tudo defumado na lenha de macieira, serão servidas em parceria com o Food Truck rio pretense “Boi B Q – American Barbecue”. É só chegar (cedo, de preferência!)

HÁ TEMPO, DOE VIDA!

Desde terça (05), a Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga passou a ter um novo horário de coleta: Todas às terças-feiras, das 15h às 18h. Já às quintas-feiras (exceto feriados como hoje) e todo primeiro sábado do mês, as doações continuam no mesmo horário, das 8h às 11h. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.