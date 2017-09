SENAC Votuporanga oferece cursos gratuitos e de curta duração

Quem está à procura de qualificação rápida e gratuita acaba de ganhar três oportunidades. O Senac de Votuporanga está com inscrições abertas para cursos livres nas áreas de gestão e negócios, beleza e estética e educação. As formações oferecem bolsas de estudo pelo Programa Senac de Gratuidade.

Para se candidatar a uma das vagas gratuitas, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais e não pode estar matriculado em curso igual ou que seja realizado no mesmo período. O candidato também não pode ter abandonado curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos dois anos.

Os cursos com inscrições abertas são:

Auxiliar de Escritório: Proporciona formação profissional inicial de jovens em rotinas de escritório e fornece conhecimentos básicos para que atuem de forma proativa na busca de um emprego e no exercício de suas funções. Além disso, desenvolve competências em língua portuguesa e matemática para aprimorar a comunicação e as relações no dia a dia. Pré-requisitos: ter de 14 a 21 anos e estar cursando o ensino fundamental 2.

Depilador: Capacita o aluno para realizar depilação facial e corporal, por meio de diferentes técnicas e ferramentas, de acordo com as tendências do mercado e atendendo às condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente. O curso ainda estimula o aluno a planejar e gerir sua carreira na área. Pré-requisitos: ter, no mínimo, 18 anos e o ensino fundamental 1 completo.

Educador Social: O profissional formado por este curso deverá mobilizar pessoas e organizações na construção de comunidades educadoras, além de desenvolver e potencializar propostas coletivas de intervenção com ferramentas de tecnologia social e princípios de empreendedorismo, ética, cidadania e qualidade de vida. Pré-requisitos: ter, no mínimo, 18 anos e o ensino fundamental completo.

As aulas começam ainda em setembro e os interessados podem se inscrever pelo Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga. Todos com carga horária de 160 horas. Para maiores informações, Senac Votuporanga, rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista.