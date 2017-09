Andressa Miyazato é eleita bailarina do ano na Europa 2102

A rio-pretense radicada na Áustria, onde integra, desde 2012, a companhia Musiktheater, em Linz, Andressa Miyazato foi eleita a Bailarina do Ano em homenagem realizada pela revista alemã Tanznetz, especializada no universo da dança.

A artista conquistou o título de melhor bailarina da temporada 2017 da dança internacional por conta de sua atuação em Die Brautschminkerin, também eleito o melhor espetáculo do ano, assim como sua diretora, a coreógrafa taiwanesa Mei Hong Lin.

Die Brautschminkerin retrata, por meio da trajetória de uma mulher, os horrores do Terror Branco (1947-1987), o período de quase quatro décadas em que a ditadura nacionalista perseguiu e matou centenas de dissidentes políticos em Taiwan e outras regiões da China.

Inspirado no livro da escritora Li Ang, o espetáculo apresenta sua protagonista em dois momentos de sua vida, a juventude e a fase adulta, que são vividos por artistas diferentes. Na produção da Musiktheater, a rio-pretense vive a protagonista na fase adulta, depois de ter perdido o marido e o filho para a ditadura chinesa.

Em uma entrevista dada em fevereiro deste ano, quando houve a temporada de estreia de Die Brautschminkerin, Andressa contou que, curiosamente, já havia vivido a personagem na fase jovem em uma montagem da coreografia de Mei na Alemanha, mais precisamente na Cia. de Dança do Teatro de Darmstadt, da qual ela fez parte por sete anos.

Elo rio-pretense

Mesmo na Europa há mais de uma década, Andressa mantém ligação com a cena da dança de Rio Preto. No ano passado, ela concebeu sua primeira coreografia, intitulada Wohin?, para a Rio Preto Cia. de Dança, grupo do qual fez parte quando morava na cidade.

Ao lado da Virtual Cia. de Dança, Andressa dará vida ao espetáculo Diálogos sobre Diaghilev, que tem estreia prevista para novembro deste ano, dentro da programação do festival Vortex, na França.