Bióloga de Jales coordena projeto que transforma renda de produtores rurais na região

Sandra Gigante, além de desenvolver projetos transformadores, ajuda produtores a fomentar o Turismo Rural

A bióloga Sandra de Lima Gigante, de 45 anos, nascida em Santa Albertina, mas residente em Jales, não é “gigante” apenas no nome. Recentemente, a ex-secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Jales, foi destaque no site Compre Rural, por realizar um trabalho que melhora a qualidade de vida de muitos produtores rurais da região.

Sandra trabalha no setor há aproximadamente 20 anos e o meio rural exerce grande fascínio sobre ela. Basta algumas horas de conversa para perceber o fato. No começo da carreira, em parceria com o Senai, montou uma escola de alfabetização e ensino fundamental voltado ao público agrícola. Sandra também trabalhou com Telecurso e oitava série para essas pessoas.

Hoje, Sandra é coordenadora da Fetaesp/SENAR, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que desenvolve um projeto para auxiliar e capacitar produtores e suas famílias para adquirirem novos conhecimentos e conhecerem novas tecnologias. O trabalho é feito por meio de cursos e capacitações relacionadas às suas atividades, de modo a superar as deficiências que limitam o alcance de melhor produtividade na agropecuária. Tudo isso sem custo nenhum para o produtor.

Há dez anos à frente do projeto, Sandra Gigante conquistou a região que abrange Jales e Santa Fé do Sul. Ela contou como fez com que produtores simples, sem grandes perspectivas com a atividade rural, despertassem interesse em melhorar o seu conhecimento. “O produtor acredita que tem o conhecimento suficiente dentro da sua propriedade. Eu sei que tudo que é novo assusta, ainda mais quando a gente chega com alguém que vai dar palpite dentro da propriedade dele. No começo, na maioria das vezes, os produtores apresentam uma certa resistência. Hoje, depois desses 10 anos trabalhando com eles, graças a Deus, eu tenho muita credibilidade e eles acreditam que tudo que a gente aponta e sugere é para melhorar o trabalho que eles realizam”, enfatizou.

Atualmente, além de atender aos produtores, o projeto também inclui filhos e as mulheres desses profissionais. “Em nossa grade de cursos existem temas voltados às famílias dos agricultores. Já tivemos curso de pecuária, olericultura, fruticultura, processamento de vegetais e carnes, inseminação e turismo rural. Além desses, temos o Programa Jovem Agricultor do Futuro, que prepara esses jovens para que possam auxiliarem ou dar continuidade ao trabalho que os pais já realizam, ou ainda seguirem carreira na área”, ressaltou a bióloga.

Sandra contou que também está auxiliando os produtores que estão oferecendo turismo rural em suas propriedades. A novidade tem atraído milhares de pessoas da região Noroeste do estado São Paulo. “Existe um módulo dos nossos cursos chamado de ‘Encantando o Cliente’, que ensina técnicas aos produtores para agradar seus clientes e consequentemente trazer mais lucro para propriedade. Um exemplo, é o turismo rural, nós oferecemos aos produtores rurais a capacitação, para que eles possam entregar às pessoas que estão visitam o lugar, um produto de qualidade, além de atrair outros clientes”, pontuou.

A bióloga ressaltou que ama o que faz e que tem muito orgulho do trabalho que desenvolve junto ao Senar. “Eu tive uma infância toda rural. Passei grande parte dela na fazenda do meu avô. Vejo hoje, o quanto meu avô era sábio, pois naquele tempo ele já administrava a fazenda dele com um certo conhecimento e isso me fez ver que devemos sempre olhar para coisas positivas e não focar apenas nos problemas. Então, enquanto coordenadora do projeto, quando vamos fazer o atendimento ao produtor, ele descarrega em você um número muito grandes informações negativas e ai nós já questionamos a respeito trabalho, o porquê não está dando certo. Fazemos o agricultor refletir e a mudar alguns hábitos. É satisfatório e ficamos muito felizes quando vemos bons resultados e o quanto podemos ajudar outras pessoas”, finalizou Sandra Gigante. Gigante no nome, no coração, no comprometimento e no altruísmo.