Caçadores matam pescador em Araçatuba

Delegado diz pode ter ocorrido um acidente. Foto: Reprodução/TV TEM

Por volta de 21h desta quinta-feira (7), o tratorista Geraldo da Silva Souza, de 27 anos, pescava com dois amigos dentro da água, próximo as margens do rio Tietê, quando uma lancha apareceu, e os ocupantes jogaram luz nos pescadores e logo depois veio o disparo.

O amigo da vítima, Renê Fábio Carvalho, contou o que viu: “- Chegamos ao rio e começamos a pescar. Aí apareceu uma lancha, que jogou cilibim (luz) na gente e um rapaz começou a gritar, falando que era gente, mas aí atiraram. Foi um desespero total”.

Baleado, Geraldo foi socorrido pelos bombeiros à Santa Casa de Araçatuba, mas já chegou ao local sem vida. O autor do disparo ainda não foi identificado. O projétil que atingiu Geraldo já foi retirado do corpo da vítima e irá passar por perícia para identificar de que tipo de arma saiu.

Entre as hipóteses levantadas pela polícia, é que possivelmente a vítima tenha sido confundida com capivaras pelos caçadores na lancha. O delegado Getúlio Nardo, comentou o episódio: “- A polícia não descarta nenhuma possibilidade. Nem um crime intencional, como um assassinato. Mas pelo que tudo indica, foi um acidente, um erro por parte do atirador que achou que fosse um animal e atirou no pescador. Depois ele covardemente fugiu do local”. Finalizou.