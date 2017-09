Discussão termina com um homem esfaqueado

Na noite deste domingo (10), a Polícia Militar de Araçatuba foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, no bairro Santa Maria. De acordo com informações, uma acalorada discussão entre o acusado, César Ferreira, de 49 anos, e Derli Jesus de Oliveira, de 45, acabou em violência na calçada da residência de César.

A esposa de Derli, identificada pelas iniciais A.B., de 41 anos, também foi agredida e levada para o pronto socorro. Após ser medicada, foi liberada. O acusado fraturou o punho da mão esquerda, e sofreu um corte superficial sendo medicado antes de ser preso em flagrante. Levado ao plantão policial, Cesar alegou que duas mulheres entre elas A.B., foram até sua casa no final daquela tarde, para beber e fumar cigarros, e que havia dado R$ 10 para A.B. buscar cigarros, já que só tinha bebida em casa.

Em seguida, na versão do acusado, Derli chegou ao local para tirar satisfação, dando início a uma discussão que evoluiu para agressão física e o esfaqueamento. César justificou o crime dizendo que agiu em legítima defesa, já que seu rival o teria ameaçado também com uma faca, e que foi agredido com socos e só nesse momento reagiu golpeando-o com a faca várias vezes na barriga e no peito. A vítima foi socorrida a Santa Casa, onde passou por cirurgia, e corre risco de morte.

Além do acusado, as duas facas foram apreendidas no local, e encaminhadas para o Instituto de Criminalística.