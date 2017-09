Falecimentos do dia 06 a 09 de setembro

Devair Pellarin Bonan

Faleceu na quarta-feira, às 3h30, na Santa Casa de Votuporanga, Devair Pellarin Bonan, aos 57 anos, casado. Natural de Valentim Gentil, deixa a esposa Maria de Fátima Oliveira Bonan e o filho Jean Marcel Bonan, além de amigos e familiares. Teve como seu último endereço a Avenida Eduardo Vicenten, 647-Centro, em Valentim Gentil. O seu sepultamento aconteceu na quarta-feira, às 18h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Celina Teixeira Pereira

Faleceu no ultimo dia 6, às 21h10, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, aos 84 anos, a Sra. Celina Teixeira Pereira. Viúva deixa os filhos: Jurandi Aparecido Pereira e Sinézio Aparecido Pereira. Ela, que residia na rua Benjamin Constant, 2957, nesta cidade, foi velada e sepultada no dia 7, no Cemitério Municipal de Monte Aprazível.

Deolina Pereira Magossi

Faleceu no último dia 7, às 15h20, no Hospital de Base de Rio Preto, aos 98 anos, a Sra. Deolina Pereira Magossi. Viúva, deixa os filhos: Valentim Magossi, Maria Francisca Magossi, Auria Terezinha Magossi, Elena Maria Magossi e João Eduardo Magossi. Nascida em Monte Azul Paulista, aos 14 dias do mês de junho de 1919, teve como seu último endereço a rua mato Grosso, 3891. Ela foi velada e sepultada no Cemitério Jardim das Flores no ultimo dia 8.

Sefora Elzia Bueno Brachini

Faleceu no último dia 7, às 16h no Hospital de Base de Rio Preto, aos 48 anos, a Sra. Sefora Elzia Bueno Brachini. Solteira, deixa a mãe Elza Bueno Brachini. Natural de Votuporanga, teve como seu último endereço a rua Theodoro Wille, 4065, nesta cidade. Ela foi velada no Velório Municipal de Votuporanga e sepultada no último dia 8, às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Apparecida Honório Bonesso

Faleceu no ultimo dia 8, às 1h15, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, aos 77 anos, a Sra. Apparecida Honório Bonesso. Ela deixa o marido Pedro Bonesso e os filhos: Rosangela Apparecida Bonesso Paschoa, Maria Inês Bonesso Dourado, Antonia Maria Bonesso Magalhães e Luiz Antonio Bonesso. Natural de Palmares Paulista teve como seu último endereço a rua Sete de Setembro, 3766, Parque Oito de Agosto, nesta cidade. Ela foi velada e sepultada no ultimo dia 9 no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Cyro Martins Pereira

Faleceu no ultimo dia 8, às 14h50, na Santa Casa de Votuporanga, aos 87 anos, o Sr. Cyro Martins Pereira. Ele deixa a esposa Flores Maria Catalani Pereira e os filhos: Antonio Carlos Martins Pereira e Raquel Martins Breseguelo. Ele teve como seu último endereço a rua General Ozório, 2680, Vila Marin, nesta cidade. Ele foi sepultado no último 9, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.