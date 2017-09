Membros de movimentos sociais ocupam fazendas na região

Diversas fazendas da região foram ocupadas neste sábado. FOTO: INTERNET

Grupos filiados ao movimento Frente Nacional de Luta (FNL) ocuparam diversas seis fazendas na região de Araçatuba, na madrugada deste sábado (9), segundo representantes do grupo o objetivo das invasões é denunciar o descaso com a reforma agrária.

A Polícia Militar está monitorando as ocupações e não registrou ocorrências nos locais. Os manifestantes contabilizaram mais de 400 famílias participando das ocupações, já a polícia não divulgou uma estimativa de participantes.

Ainda segundo a FNL, além do objetivo de denunciar o descaso com a reforma agrária, os ocupantes também reivindicam uma reunião com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para cobrar melhorias durante as vistorias das terras.

Estão ocupadas as fazendas: Santa Maria 1 e 2, em Araçatuba; fazenda Guararema, em Rubiácea; fazenda Pau d’Alho, em Brejo Alegre, fazenda São Rafael da Água Fria, em Lavínia e fazenda Tagos Saudades, em Andradina. Ao ser procurado por órgãos de imprensa, o Incra não quis comentar o assunto.