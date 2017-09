Meninas do Vôlei atropelam

O Brasil também contou com a força de ataque de Natália. FOTO: FIVB / Divulgação

Após as derrotas para a China e Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei se recuperou na Copa dos Campeões ao bater a lanterna Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25×15, 25×10 e 25×23, neste sábado (9), em Nagoya, no Japão.

A equipe de José Roberto Guimarães chegou a segunda vitória, e somou 8 pontos, porém, só tem mais uma partida para disputar, enfrentará os EUA, no domingo (10), e dessa forma não têm mais como ultrapassar as chinesas que somam 11 pontos na tabela, venceram todos os jogos.

Após o jogo, a central Carol comentou: “- Foi importante ganharmos essa partida. Queremos sair da Copa dos Campeões com o melhor resultado possível. É muito bom estarmos disputando uma competição com um nível tão alto. Cada dia enfrentamos uma escola diferente e temos que nos adaptar em um curto período de tempo. Conseguimos essa vitória e agora vamos pensar nos Estados Unidos”.