Mirassol conquista classificação antecipada na Copa Paulista

Mirassol antes de entrar em campo contra o Linense. FOTO: Marcos Antonio de Freitas/Divulgação

Na noite deste sábado (2), no estádio Gilbertão, em Lins, o Linense recebeu o Leão, e ficaram no 0 a 0, pela Copa Paulista. Mesmo em partida sem vencedores, o placar não deixou de ser satisfatório para os clubes: O Leão da Alta Araraquarense, garantiu a vaga na fase de mata-mata do torneio, e ao Elefante da Noroeste serviu para voltar à zona de classificação do Grupo 1.

O treinador Moisés Egert, vibra com classificação antecipada, e comentou: “–A classificação veio com duas rodadas de antecedência, só com nosso empenho e nossos esforços. O principal de tudo é mais que o resultado, é fazer com que esses meninos se acostumem com a pressão, a exigência, se acostumem e o que se espera deles é o melhor. Eles estão acostumados com a camisa”. O próximo compromisso do Leão é pela 14ª e última rodada, no dia 17 de setembro, contra o Noroeste, em duelo marcado para o estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Na próxima fase, os 12 classificados serão divididos em mais três chaves de quatro clubes cada. Se ficar na quarta colocação, o Mirassol deve enfrentar o primeiro da própria chave, em disputa entre XV de Piracicaba e Ferroviária.