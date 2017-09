População idosa irá triplicar em SP até 2050

Da Redação

A população com mais de 65 anos de idade irá triplicar no Estado de São Paulo em quatro décadas. Passará de 3,2 milhões de pessoas em 2010, para 10,7 milhões em 2050. É o que consta do boletim SP Demográfico da Fundação Seade, dedicado à projeção da população do Estado de São Paulo. A pesquisa baseia-se no Censo Demográfico do IBGE e nas estatísticas de registro civil, fundamentadas em informações enviadas pelos cartórios.

Para a análise foram utilizados os dados sobre a evolução da fecundidade, da mortalidade e da migração e seus impactos na dinâmica populacional. As projeções da população paulista, em todas as suas regiões, sinalizam para o futuro importantes mudanças no volume, no ritmo de crescimento e na composição etária, sinaliza a Fundação Seade. “Nos próximos anos, as tendências esperadas para os componentes demográficos indicam expressiva modificação no perfil populacional do Estado de São Paulo, cuja população em 2050 estará marcadamente adulta, em pleno processo de envelhecimento”, projeta a entidade.

Envelhecimento da população

De acordo com o estudo, o contingente de pessoas com 65 anos e mais deverá crescer em ritmo mais intenso, triplicando sua participação de 7,8%, em 2010, para 22,7% em 2050. Comportamento inverso será verificado no grupo de menores de 15 anos que, em quatro décadas, reduzirá a concentração de 21,5%, para 14% – de 8,9 milhões, para 6,6 milhões. A população adulta e potencialmente ativa, entre 15 e 64 anos, está em processo de estabilização no Estado, permanecendo entre 29,1 milhões verificados em 2010, e 29,9 milhões, em 2050.

Esses adultos, que representavam 70,7% da população, reduzirão sua participação para 63,3%, mas em termos absolutos apresentarão acréscimo de 0,8 milhão de pessoas nesse período. Em 2050, a população deixará de apresentar perfil mais jovem como tinha em 2000, cuja idade média era de 30,15 anos, e passará a registrar perfil mais adulto, com idade média de 44,1 anos.

Cai a população

A mudança no perfil demográfico nos próximos anos se dará por meio de uma redução da taxa de crescimento populacional, que deverá inclusive tornar-se negativa no final do período projetado, estimando-se que a população atinja, em 2050, 47,2 milhões de pessoas residentes no Estado. Esse volume corresponderá praticamente ao dobro do total de residentes recenseados no Estado em 1980, e será apenas 14,5% superior ao total de 2010.

Mais idosos que jovens

De acordo com a Fundação Seade, o envelhecimento populacional é um processo progressivo em todo o Estado. Enquanto em 2010 todas as regiões apresentavam concentrações de pessoas com menos de 15 anos superiores às do contingente de 65 anos e mais, em 2050 o panorama será inverso e a participação da população com idades mais avançadas será maior que aquela entre os mais jovens. Nesse cenário, é preciso dedicar atenção especial à formulação atual e futura das políticas públicas, de modo a garantir melhores condições de vida para a população paulista no futuro, opinou a entidade ao divulgar o levantamento.

Crescimento negativo

Na média do Estado, a tendência é de desaceleração do crescimento populacional. Até 2030, o crescimento ainda será positivo em todas as regiões, apesar de redução na intensidade, com exceção das regiões de Registro e Itapeva, de perfil mais rural, que terão incremento em suas taxas. Já no período 2040-2050, quase todas apresentarão taxas de crescimento negativas próximas de zero.

Cai a fecundidade

De acordo com o estudo, para o futuro, a expectativa é de redução lenta dos níveis de fecundidade, já que atualmente os valores registrados são bastante baixos. Estima-se que, em 2050, as mulheres residentes no Estado de São Paulo tenham, em média, 1,5 filho. Em 2010, a marca era de 1,7 filho. Isso somado à perspectiva de longevidade, levará ao gradual envelhecimento da população, fenômeno social que já ocorre em países da Europa. Segundo a ONU, o continente conta atualmente com 4,4 pessoas em idade de trabalhar para cada pessoa de 65 anos ou mais, mas o número baixará para 3,1 em 2025 e para apenas 2,1, em 2050.

Migração

O volume de migração vem se reduzindo no Estado de São Paulo, e esse fator interfere no crescimento populacional, segundo a Fundação Seade. O saldo migratório anual (diferença entre entrada e saída de pessoas), correspondente ao período de 2000 a 2010, foi o menor já registrado na história recente: 47.265 pessoas.

Esperança de vida

Em 2010, a vida média era de 71,44 para homens e de 78,60 anos para mulheres. Em 2050, será de 79,07 anos para a população masculina e 84,20 anos para a feminina.

Projeção para Votuporanga

O Sistema Seade de Projeções populacionais (Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo) calcula para a população de Votuporanga, em faixas etárias de 0 a 75 anos, para o ano de 2050 a seguinte estatística: