Projeto aborda maneiras de se combater a solidão na velhice

O envelhecimento no Brasil ainda é ligado aos conceitos de incapacidade e fraqueza, desconsiderando as características comuns de cada pessoa e as inúmeras maneiras que existem de se envelhecer. O projeto ‘Novos Velhos’ aborda o envelhecimento de uma maneira não convencional, sob a perspectiva das mudanças de comportamentos dos idosos, os clichês relacionados a eles, e as possibilidades de enfrentamento destas circunstancias que podem afetar nesta fase da vida.

Neste mês, o projeto tem como tema a relação do envelhecimento e a solidão, abordando maneiras de se enfrentar este momento. Na oficina ‘Solitude e Autoconhecimento’, a terapeuta corporal e professora de yoga e meditação, Lilian Cruz, utiliza dos princípios do yoga, movimentos corporais e dança para relacionar a importância do silêncio para a escuta afetiva e autoconhecimento. A oficina acontece no dia 13, quarta, às 14h30, na Sala de Expressão Corporal.

Lilian Cruz ainda ministra outra oficina sobre a relação do silêncio e o autoconhecimento. Na oficina ‘Silêncio Construtivo’, no dia 20, quarta, às 14h, a terapeuta ensina técnicas que podem conduzir a um estado de concentração e meditação silenciosa. As inscrições para as duas oficinas podem ser pelo o e-mail inscricao@riopreto.sescsp.org.br ou na Central de Atendimento e são gratuitas.

Além das técnicas envolvendo a meditação e o yoga, outra maneira para combater a solidão na velhice é o uso das redes sociais. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os idosos compõe o grupo que mais cresce nas redes sociais nos últimos anos. E isso é muito benéfico, pois por meio das redes sociais os idosos podem buscar relacionamentos e entretenimento, o que pode ajudar a enfrentar a solidão. No bate-papo ‘Redes Sociais e a Busca Pelo Outro’, a psicóloga Telma Abrahão traz justamente essa relação com as redes sócias e a importância dela. A oficina acontece no dia 28, quinta, às 15h, e os ingressos podem ser retirados com 1h de antecedência.

Confira a programação completa

Novos Velhos – Em setembro o tema é “Envelhecimento e Solidão”.

Solitude e Autoconhecimento

Com Lilian Cruz, terapeuta corporal, professora de yoga e meditação.

Estar sozinho é uma oportunidade para o encontro consigo mesmo. Utilizando princípios do yoga, movimentos corporais e dança, os participantes aprenderão a importância do silêncio para a escuta afetiva. Inscrições pelo e-mail inscricao@riopreto.sescsp.org.br ou na Central de Atendimento.

Dia 13, quarta, 14h30, na Sala de Expressão Corporal.

Grátis.

Silêncio Construtivo

Com Lilian Cruz, terapeuta corporal, professora de yoga e meditação.

Através de meditações dinâmicas, é possível desmanchar tensões que bloqueiam o fluxo livre da energia. Nesta vivência, aprenda técnicas que podem conduzir a um estado de concentração e meditação silenciosa. Inscrições pelo e-mail inscricao@riopreto.sescsp.org.br ou na Central de Atendimento.

Dia 20, quarta, 14h, na Sala de Expressão Corporal.

Grátis.

Bate-papo

Redes Sociais e a Busca pelo Outro

Com Telma Abrahão, psicóloga.

Neste bate-papo, a psicóloga aborda a disseminação do uso das redes sociais entre idosos como forma de busca de relacionamento afetivo e enfrentamento da realidade do envelhecimento. Entenda os benefícios e possíveis problemas que isso pode causar. Retire seu ingresso a partir das 13h30.

Dia 28, quinta, 15h, no Teatro.

228 lugares. Grátis.