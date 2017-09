TOR apreende carga de cigarros

Polícia apreendeu caixas de cigarros contrabandeados em Buritama. FOTO: Polícia Rodoviária/Divulgação

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, na noite de sexta-feira (8), na rodovia Roberto Rollemberg, em Buritama, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), faziam patrulhamento, quando por volta das 21h, abordaram um caminhão com placas de Toledo-PR.

O condutor, de 42 anos, morador da cidade paranaense, apresentou notas ficais de carne de frango, mas não soube dar detalhes sobre seu trajeto. Nervoso, ele permitiu que fosse feita averiguação na carga, e lá os policiais descobriram que o caminhão estava carregado com cerca de 800 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Questionado, o motorista afirmou que pegou o caminhão já carregado na cidade de Medianeira-PR, e entregaria a carga em Votuporanga, recebendo R$ 2 mil pelo serviço. Diante do exposto, o caminhoneiro foi preso em flagrante, ouvido e encaminhado para a cadeia de Penápolis. A carga foi encaminhada à Receita Federal de Araçatuba.