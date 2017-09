Umidade do ar chega a estado de alerta em Votuporanga

Movimento em postos de saúde aumentou com baixa umidade

Problemas respiratórios aumentam com a baixa umidade do ar, que chegou a 12% nesta sexta-feira (8).

A umidade relativa do ar registrada na região de Votuporanga nesta sexta-feira (8) chegou a 12%. A porcentagem é baixa e pode ser comparada com índices de deserto, que varia de 10 a 15%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade ideal é acima de 60%.

Com o baixo índice, os problemas respiratórios aumentam na população, principalmente em crianças e idosos.

O número de problemas respiratórios também aumentou nos postos de saúde. Na unidade de Votuporanga, o movimento aumentou pelo menos 30% com o tempo seco, segundo a administração do local. “Eu acho esta cidade muito seca. Eu estou tendo tosse, dor no peito e falta de ar. Sempre que vou conversar eu começo a tossir”, conta Maria de Fátima Laureano.

De acordo com os médicos, enquanto a chuva não se aproxima da região, é importante se manter hidratado, umidificar o ar com o umidificador ou toalhas molhadas e manter o nariz hidratado com soro fisiológico.

Classificação da umidade do ar

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) de 30% a 20% – estado de atenção: evitar exercícios físicos ente 11 e 15h, deixar no ambiente balde com água ou toalha molhada, evitar locais desprotegidos do sol.

De 20 a 12% – estado de alerta: mesmas recomendações acima, além de suprimir exercícios físicos das 10 às 16h, evitar aglomerações em ambientes fechados, usar soro fisiológico nos olhos e no nariz.

Abaixo de 12% – estado de emergência: mesmas recomendações acima, além de não praticar nenhum tipo de esporte, nem trabalho braçal e interromper atividade ao ar livre das 10 às 16h. Devem ser suspensas as aulas de educação física, coleta de lixo, entregas dos Correios e é recomendado evitar aglomerações como cinemas.

Recomendações para dias secos

Para evitar diversos problemas de saúde como complicações alérgicas e respiratórias, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos, a OMS faz algumas recomendações.

Evite praticar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h; evite aglomerações em ambientes fechados; umidifique os ambientes com vaporizadores e toalhas molhadas; use soro fisiológico para olhos e narinas; e consuma bastante água.