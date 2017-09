Voluntários resgatam cadela vítima de maus-tratos em Votuporanga

O animal está em recuperação.

Na tarde deste sábado (09), a voluntária Sandra Valéria, uma das protetoras dos animais de Votuporanga realizou o resgate de uma cadela em condições precárias de saúde em uma casa no bairro Colinas. Segundo informações dos protetores, o dono da cadelinha teria atirado bolinhas de gude com estilingue e ferido gravemente os olhos do animal, em seguida teria jogado limão com sal sobre o ferimento, além de ter quebrado uma das patas.

A voluntária Sandra encaminhou a cachorrinha para uma clínica veterinária da cidade, e devido à gravidade de seu estado de saúde, ela precisou ficar internada para receber medicação e maiores cuidados. Sandra procurou a Polícia e efetuou um boletim de ocorrência. Na residência foram apreendidos, bolinhas de gude e o estilingue usado na agressão. O caso será investigado pela polícia.

A Polícia Ambiental reitera que pessoas que praticam atos desta espécie, podem ser multadas em R$3 mil reais e responder pelo crime de maus-tratos aos animais.