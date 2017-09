Agenda Cultural da semana

Aqui você fica por dentro de filmes, eventos, oficinas, shows, espetáculos e muito mais. Tudo de graça! Toda semana a Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, oferece diversos eventos, oficinas, espetáculos e filmes gratuitamente em vários dispositivos distribuídos pela cidade. Programe-se e participe!

Terça-feira (12/09) – Cinema –

Evento: Exibição do filme “Triunfo”

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural.

Horário: 10h às 11h25.

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som.

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Nelson Triunfo é dançarino, compositor e “sociólogo da favela”, como ele próprio se define. Do sertão pernambucano, ele saiu para balançar os bailes black nas décadas de 1970 e 1980. Ainda na época da ditadura, bateu de frente com os militares e abriu alas para a cultura de rua no Brasil. O documentário “Triunfo” presta um tributo àquele que é considerado o pai do hip-hop no Brasil.

Evento: Exibição do filme “Garoto Cósmico”

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural.

Horário: 14h às 15h20.

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som.

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Cósmico, Luna e Maninho são três crianças que, por acidente, descobrem um mundo divertido e cheio de possibilidades habitado pelo carismático Giramundos e seu circo, muito diferente do lugar em que habitavam, onde as vidas eram totalmente programadas. Depois de muita brincadeira e novas experiências, o mundo da programação envia um representante especial para resgatá-los. É hora de escolherem seus próprios caminhos. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil.

Evento: Exibição do filme “Palavra (En)Cantada”

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h25

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som.

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Documentário dirigido por Helena Solberg, Palavra (En)Cantada faz uma viagem pela história do cancioneiro brasileiro com um olhar voltado para a relação entre poesia e música. Dos poetas provençais ao rap, do carnaval de rua aos poetas do morro, da bossa nova ao tropicalismo, o filme passeia pela música brasileira até os dias de hoje, costurando depoimentos de grandes nomes da nossa cultura, performances musicais e imagens surpreendentes.

Quarta-feira (13/09) – CINEMA-

Evento: Exibição do filme “Vida de Menina”

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 10h às 11h45

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som.

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Pouco após a abolição da escravatura e a proclamação da república no Brasil, Helena Morley começa a escrever seu diário, que revela seu universo e um país adolescente como a menina. Além de se achar feia, ela é magra, desengonçada e sardenta. Não é boa aluna nem comportada como sua irmã. Mas Helena, como nenhuma outra garota de Diamantina, escreve. É neste diário que ela debocha e desmascara as pretensas virtudes alheias, procurando com sofreguidão não perder uma infantil alegria de viver, e reinventando o mundo à sua maneira. O filme é baseado no livro escrito por Alice Dayrell Caldeira Brant sob o pseudônimo de Helena Morley.

Evento: Exibição do filme “O Menino e o Mundo”

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 14h às 15h20

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som.

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. Vencedor de diversos festivais, O Menino e o Mundo é o longa-metragem de animação mais premiado e cultuado de todos os tempos!

Evento: Exibição do filme “Cada uma na sua casa”

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h35

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som.

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: A Terra é invadida por uma raça alienígena em busca de um novo lar. Porém, uma esperta garota chamada Tip consegue fugir e acaba virando cúmplice de um alienígena exilado chamado Oh. Os dois fugitivos embarcam em uma grande aventura.