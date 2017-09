Caminhoneiro é assaltado em posto de Votuporanga

Motorista descansava na cabine do caminhão quando foi assaltado (imagem ilustrativa)

Durante a madrugada desta segunda-feira (11), um caminhoneiro foi vítima de assalto enquanto dormia na cabine de seu caminhão, estacionado no pátio de um posto de combustível às margens da rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária de Votuporanga. O assalto aconteceu por volta das 2h45, o motorista informou que foi abordado por um indivíduo enquanto dormia, e que anunciou o assalto, levando objetos pessoais que estavam na cabine do caminhão. Em seguida, o assaltante fugiu do local em uma motocicleta. O caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.