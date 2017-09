Corrida de Rua: Karina Franzin é vice em Rio Preto

Atleta da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/AVOA foi a melhor classificada na 4ª Corrida Açaí na Praia, que reuniu 400 atletas de toda a região

A equipe de pedestrianismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e AVOA – Associação Votuporanguense de Atletismo, participou no último domingo (10), em Rio Preto, da 4ª Corrida de Rua Açai na Praia, que reuniu 400 atletas de várias cidades da região. Na prova de 21 km, a melhor colocação foi de Karina Franzin que, com o tempo de 1 hora e 36 minutos, garantiu o segundo lugar na classificação geral.

Na sua primeira participação em uma meia maratona, Mara Costa terminou a prova em terceiro lugar entre as atletas de sua faixa etária, 40 a 44 anos, com sua companheira de equipe, Jaciara Andrade, chegando logo depois, na quarta posição. Entre os homens, Paulo Pereira foi o quinto colocado, com o tempo de 1 hora e 19 minutos. Já na categoria de 7 Km, nas suas categorias, outros atletas de Votuporanga pontuaram bem, casos de João Catarim (65 anos acima), José Augusto Gonçalves (35 a 39) e Maurício Padilha (50 a 54 anos), todos vice-campeões.

Carolina Gonçalves foi vice na classificação geral, enquanto Miriam Araujo e Eliete Guilherme sagraram-se campeãs nas suas faixas etárias, de 16 a 24 anos e 50 a 54 anos, respectivamente. Destacaram-se também nas provas, os atletas José Medalha, que ficou em 3º na faixa de 50 a 54 anos, e Fernando Cruz, o 5º entre os atletas de 35 a 39 anos.