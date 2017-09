Multivacinação começa em Votuporanga

O Dia D de vacinação será 16/9 (sábado), das 8h às 17 em todas unidades de saúde; crianças e adolescentes de até 15 anos é o público-alvo da campanha

Começou nesta segunda-feira em Votuporanga a atualização da caderneta de vacinação de crianças e jovens durante a Campanha Nacional de Multivacinação 2017 que segue até o dia 22 de setembro. As unidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga permanecem abertas para esta ação de segunda a sexta, das 7h às 17h.

O dia D de mobilização nacional, também já está marcado, para o próximo sábado (16/9). Nesta data todas as unidades de saúde e policlínica de Votuporanga estarão abertas das 8h às 17h para a atualização da caderneta de vacinação.

O intuito é atender crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina. Estão sendo disponibilizadas todas as vacinas do calendário básico infantil, que protege contra várias doenças: pneumonia, meningite, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria, tétano, coqueluche e rotavírus.

A caderneta de vacinação deve ser levada até a unidade de saúde para que o profissional de saúde verifique se há doses em atraso. “Solicitamos a colaboração dos pais e responsáveis para que tenhamos condições de atender o maior número possível de crianças, evitando que algumas doenças não sejam reintroduzidas em território brasileiro”, solicita a enfermeira do setor de imunização Danieli Fortilli.